- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مرض نادر.. توأم لم يستيقظ منذ ولادته والان مع التفاصيل
مرض نادر.. توأم لم يستيقظ منذ ولادته
السبت 7 ديسمبر 2019
يعاني الرضيعان آنا جوليا وآنا صوفيا وهما توأم برازيلي من مرض نادر وغريب، إذ لم يستيقظا منذ ولادتهما قبل 6 أشهر، ويحتاجان إلى تنفس صناعي بشكل دائم.
"لم يتحركا أو يقوما بأي رد فعل منذ ولادتهما واعتقدنا بوفاتهما"، تقول الأم لوانا دا سيلفا، التي تقضي الليل على كرسي بجوار توأمها النائم، في حديث إلى موقع "جورنال دا فرونتيرا" البرازيلي.
حتى الآن لم يتمكن الأطباء المعالجون من معرفة سبب المرض، لكنهم يعتقدون بوجود علاقة بين حالة الرضيعين وخطأ التمثيل الغذائي، وهو تحويل الغذاء بشكل سليم إلى طاقة.
وقال رودلفو سكريفان، مدير المستشفى، الذي يرقد فيها الطفلان: "إننا على اتصال دائم مع مراكز أبحاث للوصول إلى سبب هذا المرض الغريب وعلاجه، ونحن بحاجة إلى المساعدة".
وأكد الطبيب المعالج رودريجو ألفيس دي أوليفيرا عدم توصل الطاقم الطبي إلى تشخيص محدد لحالة التوأم أو حل لإنهاء هذه المعاناة.
وأضاف أن الحل الوحيد المتاح الآن هو بقائهما في غرفة العناية الفائقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مرض نادر.. توأم لم يستيقظ منذ ولادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.