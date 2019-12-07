شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينمو الشعر مرة أخرى بعد الإصابة بداء الثعلبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داء الثعلبة اضطراب جلدي يسبب تساقط الشعر، حيث يؤدى إلى ظهور بقع الصلع فجأة وتؤثر فقط على مساحة محدودة، ينمو الشعر مرة أخرى في غضون 12 شهرًا أو أقل، و بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تستمر المشكلة لفترة أطول وتكون أكثر حدة، مسببة الصلع التام "الثعلبة الكلية" أو فقدان الشعر الكلي للجسم "تساقط الشعر الشامل" .

ووفقا لموقع " Harvard health" فالسبب وراء الاصابة بداء الثعلبة هو اضطراب المناعة الذاتية، هذا يعني أن الجهاز المناعي للجسم يهاجم خلايا الجسم بشكل غير صحيح، في حالة داء الثعلبة، تكون الخلايا التي تتعرض للهجوم في بصيلات الشعر (البنى التي تنمو الشعر) ، وخاصة البُصيلات داخل فروة الرأس.

قد تلعب العوامل الوراثية دورًا أيضًا ، خاصةً عندما تصيب الاضطرابات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ما يقرب من 40٪ من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يعانون من داء الثعلبة لديهم واحد على الأقل من أفراد الأسرة تم تشخيص إصابتهم بالاضطراب نفسه.

Advertisements

إن خطر الإصابة بعلاج الثعلبة مرتفع بشكل غير عادي لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو وحمى القش وأمراض الغدة الدرقية والبهاق وفقر الدم الخبيث ومتلازمة داون.

يعاني حوالي 60٪ من المصابين بداء الثعلبة من أول حلقة من تساقط الشعر قبل سن العشرين ، ويعقب ذلك عادة نمو الشعر ومع ذلك ، من الشائع أن تعود المشكلة، بقع الصلع الجديدة يمكن أن تتطور في نفس الوقت البقع القديمة تنمو من جديد. أعراض الاصابة بالثعلبة: في شكله الأكثر شيوعًا، تسبب الحاصة البقعية بقع صغيرة مستديرة أو بيضاوية من الصلع على فروة الرأس، تبدو منطقة الجلد الأصلع ناعمة وطبيعية، في معظم الحالات ، لا توجد أعراض أخرى لفروة الرأس. في بعض الأحيان ، هناك حكة خفيفة أو وخز أو حنان أو إحساس حارق في المنطقة المصابة، بعض الأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة لديهم أيضًا تشوهات في سطح أظافرهم ، مثل الحفر الصغيرة أو الخدوش أو الأخاديد أو الانقسام السطحي أو منطقة الاحمرار غير الطبيعية.

في الحالات النادرة الأكثر حدة للاضطراب ، يمكن أن يشمل تساقط الشعر كامل فروة الرأس أو كامل الجسم ، بما في ذلك الحواجب والرموش واللحية وشعر الإبط .