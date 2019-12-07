شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب مختلفة للإصابة بالمياه البيضاء على العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المياه البيضاء فى العين عبارة عن زلال وضباب على عدسة العين تسبب خلل شديد فى الرؤية وصعوبة فى القراءة، وإهمال علاجها قد يؤدى لمشاكل الرؤية والعمى، ووفقا لما ذكره موقع whitewatereyecenters فإن هناك أسباب مختلفة تعرضك لإصابة بالمياه البيضاء وهى: 1:التقدم فى العمر يزيد من خطر الاصابة بالمياه البيضاء على العين. 2:اجراء العمليات الجراحية فى العين مسبقا يسبب المياه البيضاء على العين. 3:يعتبر مرض السكر أكثر عرضا للإصابة بالمياه البيضاء على العين. Advertisements 4:ارتفاع ضغط الدم فى العين يسبب المياه البيضاء على العين. 5: الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب المياه البيضاء على العين ومنها أدوية الهرمونات . عند الإصابة بالمياه البيضاء العين يتعرض المريض لصعوبة شديدة فى رؤية الاشياء وحساسية ضد الضوء والإشعاع، مع ألم شديد عند التركيز ورؤية الاشياء مشوشة. عند ظهور أى من الأعراض يجب زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة فقد يحتاج المريض لإجراء عملية جراحية للتخلص من المياه البيضاء على العين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اسباب مختلفة للإصابة بالمياه البيضاء على العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.