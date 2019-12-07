شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الفراولة الحماية من السرطان والحفاظ على القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفراولة تعد من الفواكه الحمراء ذات المذاق الرائع والمميز، فهي من الفواكه الغنية ببعض العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كفيتامين سي و فيتامين ه وك، ومضادات الأكسدة، المنجنيز، والنحاس، والمغنيسيوم، والفسفور، وجميعها عناصر يحتاجها الجسم بشكل كبير، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الفراولة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

فوائد الفراولة

هناك العديد من فوائد الفراولة التي تعم علي جسم الإنسان، ومنها:

-من فوائد الفراولة أنها تحتوي علي عناصر هامة تعمل علي الحفاظ علي صحة القلب بشكل كبير، وتحد من تعرضه لأي مشاكل صحية كانسداد شرايين القلب، أو الجلطات.

-تعمل الفراولة على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، وتقلل من فرص الإصابة باي مشاكل صحية مرتبطة بها.

- من فوائد الفراولة الحفاظ على صحة الجسم، وتساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع الكولسترول بالدم، وتحد من التعرض لارتفاعه وتعرض الجسم لأي مشاكل صحية مرتبطة بهذا الأمر.

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فوائد الفراولة

-فوائد الفراولة كثيرة ومن أبرزها تنشيط الدورة الدموية والحد من التعرض لأي مشاكل صحية به، والحد من الإصابة بالكسل ولذا عليك تناولها يوميا في الصباح لاستقبال يوم نشيط وحيوية بدون كسل.

-تعمل الفراولة على تحسين عمل الصفائح الدموية، وتقلل من فرص الإصابة بأي مشاكل بها كنقص نسبتها أو ما شابه ذلك.

-تقلل فرص الإصابة بالالتهابات بشكل كبير، وتساهم فى الحفاظ على صحة الجسم.

-كما أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة إلى أن تناول الفراولة يقلل فرص الإصابة بمرض السكر، كما أن تناول مريض السكر للفراولة يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته بالدم، والحد من تعرضه للارتفاع بشكل كبير، كما أنه يقلل فرص التعرض للمضاعفات الصحية.

-نظرا لاحتوائها علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعلها من الأطعمة الهامة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان بشكل كبير، ولذا عليك تناولها يوميا لحماية جسمك من هذا المرض.