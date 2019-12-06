المشروبات الغازية من أكثر الأشياء التي تؤثر علي عظام المرآ

حذّرت نتائج دراسة جديدة النساء من تناول عبوتين من المشروبات الغازية في اليوم لأنه يزيد خطر إصابة المرأة بكسور الوركين. وتفيد التقارير بأن شخصاً يصاب بكسر في العظام كل 3 ثوانٍ حول العالم، ويرجع ذلك إلى تسرب المعادن من العظام مع تزايد الاعتماد على نمط التغذية الغربي.

وبحسب الدراسة الجديدة التي أجراها فريق بحثي من برنامج "وومان هيلث إنشياتيف"، تبين أن كثافة العظام لدى الفتيات في سن 14 إلى 16 عاماً تقل عن المعدل الصحي عند تناول المشروبات الغازية يومياً.

وتوصلت الدراسة إلى أن تناول عبوتين من المياه الغازية يومياً لمدة 14 أسبوعاً متتالية يزيد خطر إصابة المرأة بكسور الوركين بنسبة 26 بالمائة.

وتلعب المشروبات الغازية دوراً كبيراً في خفض مستوى المعادن في العظام وبالتالي هشاشتها، ونظراً لأن النساء تتعرّضن أكثر لترقق العظام منذ الدخول في سن اليأس، يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى تزايد الخطر إلى درجة مقلقة.

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وتتأثر مخاطر الكسور بعدة عوامل، أهمها: التغذية، والنشاط البدني، ومعدل تناول كل من الكالسيوم والكافيين والكحول.

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