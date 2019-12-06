الجريب فروت هو العلاج الطبيعي للبدانة والكولسترول

القاهرة - لايف ستايل
يُعرف عن فاكهة الجريب فروت قدرتها على خفض الكولسترول الضار، وتحسين أداء الكلى والبنكرياس ما يساعد على ضبط نسبة السكر بالدم. لكن هل تعلم أن الجريب فروت وسيلة للتخلص من دهون البطن والكرش؟
بحسب دراسة جديدة من جامعة ويسترن أونتاريو الكندية تبين أن مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها الحمضيات، وخاصة الجريب فروت تمنع الجسم من تراكم الدهون، وتحسن قدرته على حرق الدهون المخزّنة.
ويحتوي الجريب فروت على إنزيمات تخفف من متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تتضمن مجموعة من المشاكل الصحية هي: السكري والوزن الزائد والكولسترول والكبد الدهني.
وبحسب نتائج الدراسة التي نشرتها دورية "ديابيتيس"، يساعد تناول الجريب فروت بانتظام لمدة 3 أسابيع أو أكثر على تحفيز الكبد على حرق الدهون المتراكمة حوله، كما يلعب دوراً في كبح الشهية.
ويوفر الجريب فروت فيتامينات "أ" و"سي" و"ب" إلى جانب البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف الغذائية.
فإذا أردت الاعتماد على تناول عصير الجريب فروت لخفض الكولسترول تنبغي استشارة الطبيب، لأن هناك تقارير تحذر من تناول 3 أكواب من هذا العصير مع الأدوية الخافضة للكولسترول في نفس الوقت.
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