حبوب القهوة الخضراء تساهم في إنقاص الوزن

حبوب البن الخضراء هي بذور ثمار القهوة التي لا يتم تحميصها. تحتوي حبوب البن الخضراء على كمية أكبر من حمض الكلوروجينيك الذي ينطوي على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وتقل كمية هذا المركب أثناء تحميص البذور.

ووفقا لدراسة نشرت في المجلة الهندية للبحوث المبتكرة والتنمية، فإن حمض الكلوروجينيك في القهوة الخضراء يعمل على إذابة الدهون غير المرغوب بها في الجسم، وبالتالي يدعم فقدان الوزن.

فيما يلي ثلاث طرق أخرى يمكن أن تساعد بها القهوة الخضراء في إنقاص الوزن، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا:

１- تعزز التمثيل الغذائي

نعلم جميعاً أنه كلما ازداد معدل الأيض لدينا، كلما ازداد الوزن الذي نفقده. يساعد حمض الكلوروجينيك في زيادة معدل الأيض الأساسي، الأمر الذي يساهم في حرق الدهون الزائدة. كما أنه يقلل من إطلاق الغلوكوز من الكبد إلى مجرى الدم.

２- يقلل من الشهية

إذا كان الإفراط في تناول الطعام هو السبب وراء وزنك الزائد، فيجب عليك تجربة القهوة الخضراء. إن تناول القهوة الخضراء، هو بمثابة مثبط شهية طبيعي، لأنه يساعد على التحكم في الرغبة الشديدة بتناول الطعام، كما أنه يمنع استهلاك الدهون والكربوهيدرات في الجسم.

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３- يقلل من امتصاص السكر

يقلل شرب القهوة الخضراء من امتصاص السكر في الأمعاء الدقيقة. وهذا بدوره يؤدي إلى توفر كمية أقل من السكر ليتم تخزينها كدهون.

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