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شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الرباط الصليبى الإصابة الأشهر عند الرياضيين.. اعرف طرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع الرباط الصليبى من أكثر الاصابات شيوعا عند الرياضين خاصة لاعبى كرة القدم، والأربطة هي عصابات صلبة من الأنسجة الليفية تربط عظمتين ببعضهما البعض، ويحتاج قطع الرباط الصليبى لإجراء جراحة لإصلاح هذا التلف.
ووفقا لموقع " healthline" يوجد الرباط الصليبي الأمامي (ACL) والرباط الصليبي الخلفي (PCL) داخل مفصل الركبة، وهذه الأربطة تربط عظم الفخذ والعظم الكبير في أسفل الساق في مفصل الركبة.
إصابة ACL هي التواء، حيث يتمزق الرباط أو تمديده خارج مداها الطبيعي، في جميع الحالات تقريبًا ، عندما يتمزق ACL ، يكون ذلك دائمًا بسبب نمط واحد على الأقل من أنماط الإصابة التالية:
توقف مفاجئ أو تحريف أو محور أو تغيير في الاتجاه عند مفصل الركبة، تشكل حركات الركبة جزءًا معتادًا من كرة القدم وكرة السلة وكرة القدم والركبي والجمباز والتزلج.
ولهذا السبب، فإن الرياضيين الذين يشاركون في هذه الرياضة لديهم مخاطر عالية بشكل خاص من التعرض لهذا النوع من الإصابات.
يمكن أن تشمل أعراض إصابة قطع الرباط الصليبى ما يلي:
- تورم كبير في الركبة وتشوه في غضون ساعات قليلة بعد الإصابة.
- ألم شديد في الركبة يمنع من مواصلة ممارسة الرياضة.
- تغيير اللون الأسود والأزرق حول الركبة ، بسبب النزيف من داخل مفصل الركبة.
للمساعدة في منع إصابات الركبة ذات الصلة بالرياضة يرجى اتباع ما يلى:
- الاحماء وتمتد قبل المشاركة في الأنشطة الرياضية.
- تقوية العضلات حول الركبة من خلال برنامج التمارين.
- ارتداء أحذية مريحة وداعمة تناسب القدمين وتناسب نوع الرياضة التى يتم ممارستها.
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