شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام 14 ساعة فى اليوم قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصبح الصيام المتقطع اسلوب العصر بين المشاهير وعدد من الناس، حيث وجدت دراسة جديدة لجامعة سان دييجو أن تناول الطعام خلال وقت مدتها 10 ساعات فقط، قلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي، كما قد يمنح فوائد مثل فقدان الوزن وتحسين الكوليسترول.

في غضون 12 أسبوعًا فقط وفقا لتقرير جريدة ديلى ميل، رأى المشاركون في التجربة البالغ عددهم 19 شخصًا - وكان معظمهم يعانون من السمنة المفرطة - انخفاضًا في مؤشر كتلة الجسم والأوزان والدهون في الجسم ، وشهد الكثيرون تحسنًا في ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

خلال الدراسة طلب من المشاركين عدم تناول الطعام طوال 14 ساعة على أن يتناولوا أى شئ خلال ال10 ساعات المتبقية لمدة 12 أسبوع.

وقبل الدراسة ، كان المشاركون على طريق يصعب تعطيله تجاه مرض السكري ، لكن الباحثين يقولون إن لديهم الآن فرصة لتفادي المرض.

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تقدر جمعية القلب الأمريكية أن 47 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي ، وهي شبكة من الأعراض التي تسبق مرض السكري في كثير من الأحيان، وحوالي 85 ٪ من الناس الذين يعانون من هذه الشبكة من الأعراض لديهم أيضا مرض السكري من النوع 2.، وبمجرد أن يصاب الناس بالسكري أو يتعاطون أدوية متعددة مثل الأنسولين ، من الصعب للغاية عكس عملية المرض.

كانوا جميعا يميلون لتناول وجبة الإفطار في وقت لاحق بعد حوالي ساعتين من الاستيقاظ، وتناول العشاء في وقت أبكر مما قد يتناولون في جداول الأكل المعتادة.

بعد 12 أسبوعًا فقط ، انخفضت مستويات الدهون في الجسم ، ومؤشر كتلة الجسم والأوزان جميعها بنحو ٣٪، وفي نهاية الدراسة ، قال 70 ٪ إنهم ينامون بشكل أفضل.