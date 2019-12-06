شكرا لقرائتكم خبر عن فى خطة للقضاء على فيروس الروتا.. إطلاق لقاح جديد لتجنب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعد فيروس الروتا السبب الأكثر شيوعا للإسهال الحاد لدى الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، كان هناك ما يقرب من 215000 حالة وفاة بسبب مرض فيروس الروتا في عام ٢٠١٣ وتحدث معظم الوفيات في البلدان النامية.

وفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth." أطلق نائب رئيس الهند M. Venkaiah Naidu لقاح فيروس الروتا الجديد - Rotava-C5D-R في نيودلهي.

هذا اللقاح يعد خطوة مهمة نحو وضع حد لوباء فيروس الروتا المتزايد، وقال نائب الرئيس إن هذا المرض يمكن أن يؤدي إلى فقدان الصحة للأطفال بل ووفاتهم ، وخاصة الذين يعيشون تحت خط الفقر أو في أزمة اقتصادية كبيرة.

فيروس روتا التطعي

فيروس الروتا هو فيروس RNA مزدوج النطاق ينتمي إلى عائلة فيروسات الأنف، وعند عرضه باستخدام المجهر الإلكتروني ، يظهر شكل الفيروس وكأنه عجلة ، ومن هنا جاءت تسميته (تسمى روتا وهي الكلمة اللاتينية لـ "العجلة").

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العديد من الأصناف فرعية من فيروس الروتا تسبب المرض في البشر، وأكثر الأعراض شيوعًا لعدوى فيروس الروتا هو الإسهال، وقد يسبب أيضًا الحمى والمعدة والقيء.

مضاعفات فيروس الروتا

ينتشر فيروس الروتا عن طريق الفم، ويمكن أن يحدث هذا من خلال الأيدي والألعاب الملوثة كما أنه ينتشر الفيروس بسرعة في الأطفال.

تسبب العدوى الأولى لأي شخص مصاب بفيروس الروتا اعتلالًا حادًا ، لكن الجزء الأخير من المرض يظهر عليه أعراض خفيفة وغالبًا ما يكون غير مصحوب بأعراض.

لا يوجد علاج محدد لعدوى فيروس الروتا، طلكن بدلاً من ذلك ، يتم العلاج عن طريق تقديم الرعاية مثل إمداد السوائل والراحة وعلاج الحمى.