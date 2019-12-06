إليك نصائح طبية لعلاج القولون بوصفات طبيعية

يعد التهاب القولون من أمراض الجهاز الهضمي المزمنة والتي تصيب الأمعاء الغليظة "القولون" بالتقرح والالتهاب في الطبقة الداخلية من الغشاء المخاطي كما أنه احيانا يؤدي إلى نزيف في جدار الأمعاء الغليظة، ويصاحب التهاب القولون العديد من الأعراض المزعجة كالشعور بآلام حادة في البطن، أو الإسهال، والسبب الرئيسي لحدوث هذا الالتهاب غير معروف، ولكن يعتقد الأطباء أن التهاب القولون يحدث نتيجة تفاعل الجهاز المناعي مع البكتيريا الموجودة بشكلٍ طبيعي في الجهاز الهضمي وقد يحدث التهاب القولون أيضا بسبب الإصابة بمرض كرون أو مرض التهاب الأمعاء.

ومن المعروف أن التهاب القولون من الحالات المزمنة والتي يستخدم فيها العلاج لتهدئة وتخفيف الأعراض، كما أن علاج التهاب القولون يعتمد على علاج العوامل المسببة لحدوث الالتهاب وفي السطور التالية تعرف معنا عزيزي القارئ على أسباب الاصابة بـ "التهاب القولون" وبعض النصائح الطبية لـ علاج القولون بطريقة طبيعية..

أسباب الاصابة بالتهاب القولون

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى التهاب القولون ويعتبر المسببان الأكثر شيوعا هما أن يصاب المريض بعدوى أو إصابته بمرض التهابي مزمن في الأمعاء مثل مرض كرون، وربما يصاب المريض بـ التهاب القولون نتيجة لسبب غير معروف.

كما يمكن أن تؤدي الاصابة بـ التهابات السلمونيلة إلى الإصابة بـ التهاب القولون، ويصيب مرض التهاب القولون عادة الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة والذي يمكن أن يصل إلى المستقيم، ولعل السبب الرئيسي للاصابة بـ التهاب القولون غير واضح إلا أن هناك بعض الأسباب التي يعتقد أنها مسؤولة عن الإصابة بالمرض منها تاريخ مرضي في العائلة أو خلل في وظائف الجهاز المناعي أو التلوث الناجم عن الفيروسات المضخمة للخلايا "cytomegalovirus" هو المسبب الأكثر انتشارا لـ التهاب القولون لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

كما أن التلوث الناجم عن العادات الخاطئة مثل تناول الأطعمة الملوثة أو تناول المشروبات الكحولية والكافيين أحد أهم مسببات مرض التهاب القولون.

علاج القولون

يعتمد علاج التهاب القولون على الأسباب التي أدت للإصابة به، حيث يتم علاج العدوى بواسطة المضادات الحيوية، أما في حال وجود مرض التهابي في الأمعاء فيتم استخدام مضادات للالتهاب ويمكن أن يشمل علاج التهاب القولون عادة إما العلاج الدوائى أو الجراحة.

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وهناك عدة أنواع من المضادات الحيوية التي تكون فعالة فى علاج التهاب القولون، واختيار الطبيب المعالج لأي نوع من هذه الأدوية يكون على حسب تشخيص الحالة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على المضاد الحيوي المناسب للمريض ولنوع البكتريا المسببة للالتهاب.

من الأدوية المهمة لعلاج التهاب القولون هي الأدوية المضادة للالتهابات والتي غالبا ما تكون الخطوة الأولى فى علاج التهاب القولون التقرحي.

كما أن مثبطات الجهاز المناعى تعمل على تقلل الالتهابات وتحفيز استجابة الجهاز المناعى لمقاومة البكتريا المسببة للالتهاب إلى جانب الأدوية المضادة للإسهال والذي يستعمل تحت استشارة الطبيب.

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