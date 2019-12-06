شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن إعادة الحب والعواطف بين الزوجين وتفادي المشاكل؟ جراند ماستر أحمد شعبان يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الضغوط اليومية التي يتعرض لها كلا من الزوج والزوجة تولد الخلافات والمشاكل فيما بينهما، حتى أصبح إعادة الحب والعواطف بينها أمر من الصعب حدوثه.

جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة، يوضح في التقرير التالي، كيفية إعادة الحب والعواطف بين الزوجين وتفادي المشاكل والخلافات.

وأوضح جراند ماستر أحمد شعبان في حديثه لـ ”الخليج 365” أنه من الطبيعي أن يواجه أي زوجين مشاكل خلال حياتهما، فالحياة لا تخلو من المشاكل والعقبات، ولكن من الأفضل ألا نجعل تلك العقبات تقف أمام حياتنا وعلاقتنا كثيراً، ومهما حدث من مشاكل لابد ألا تطول كثيراً بينهما.





وأشار إلي إن هناك بعض الطرق التي من خلال الطاقة نستطيع إعادة العلاقات بين الزوجين وإعادة الحب فيما بينهما، فالطاقة هي كل شئ في حياتنا فمن الممكن من خلال الطاقة أن تتسبب في حدوث خلاف فيما بينهما عن طريق أفكار وذكريات معينة يتم تذكرها تتسبب في توليد مشاعر من الغضب والحزن لدى الطرف الأخر.

وأكد إن تلك المشاعر من الممكن أن نتخلص منها، لافتاً إلي إن جسم الإنسان به مراكز طاقة كثيرة مسئولة عن الناحية النفسية والناحية الفكرية، وتلك المراكز لابد من عمل تنظيف لها بإستمرار وذلك بإستخدام الأحجار الكريمة مثل حجر الجاد والعقيق الأخضر، أي حجر لونه أحضر جيد جداً لإزالة كل الطاقات السلبية في جسم الإنسان، خصوصاً النفسية والعضوية.





ولفت إلي إن هناك ألوان مسئولة عن إعادة الحب والمشاعر والعواطف بين الزوجين مثل اللون الروز أو طاقة اللون الوردي، ونجده في الأحجار الكريمة في الروز كوارتز، فتستطيع أي زوجة ارتداء هذا اللون بسهولة، وكذلك الزوج يمكنه وضع حجر الروز كوارتز في داخل ملابسه، لأن لون الروز مناسب للسيدات أكثر.

فطاقة الحب تجعل الإنسان متسامح مع الآخر، وبالتالي ستسير الحياة بشكل أفضل، وستمر جميع العقبات والمشاكل سريعاً، أيضا طاقة الحب تساعد إقامة العلاقة الحميمة بشكل أفضل، فإذا كان هناك برود عاطفي من تلك الناحية وعدم وجود رغبة في إقامة العلاقة، طاقة الحب تحفز الرغبة في إلتقاء الزوجين.

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