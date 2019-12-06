شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الفحص بالموجات فوق الصوتية.. والأمراض التى يكشف عنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموجات فوق الصوتية هى نوع من الأشعة التشخيصية التى تستخدم للكشف عن الأمراض أو المشاكل الصحية، وتستخدم فيها الموجات الصوتية بدلاً من الإشعاع لإنشاء لقطات أو نقل صور الهياكل داخل الجسم.

تعمل تقنية التصوير هذه بطريقة مشابهة للرادار والسونار ، تم تطويرها في الحرب العالمية الثانية لاكتشاف الطائرات والصواريخ والغواصات التي كانت غير مرئية.

ووفقا لموقع " Harvard health" يقوم أخصائي الأشعة أو فني الموجات فوق الصوتية بوضع محول طاقة فوق صوتية يشبه الميكروفون، يرسل محول الطاقة موجات صوتية إلى الجسم ويلتقط أصداء موجات الصوت أثناء ارتدائها للأعضاء والأنسجة الداخلية، يحول الكمبيوتر هذه الأصداء إلى صورة يتم عرضها على شاشة صغيرة.

الموجات فوق الصوتية دوبلر هو اختلاف في هذه التقنية التي لا تظهر فقط الهياكل الداخلية ولكن أيضا يفحص تدفق الدم عبر الأوعية الدموية، الموجات فوق الصوتية دوبلر مفيد في الكشف عن انسداد تدفق الدم ، مثل تجلط الدم عرقلة الوريد، أو تضييق الأوعية الدموية بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

Advertisements

ما هو استخدامات الموجات فوق الصوتية:

الموجات فوق الصوتية في البطن هي الأكثر فائدة في عرض وتقييم الأجهزة التالية:

الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية الأخرى في البطن، المثانة، المرارة، الكلى، الكبد، البنكرياس، الطحال.

باستخدام الموجات فوق الصوتية في البطن، يمكن للطبيب اكتشاف حصوات في المرارة ، وفحص الكبد للسرطان ، وفحص الكلى للسرطان أو انسداد في تدفق البول ، وقياس حجم الطحال أو عرض الشريان الأورطي (أكبر الشريان في الجسم) ، والبحث عن السائل حول أعضاء البطن.

لا تنتقل الموجات فوق الصوتية بشكل جيد عبر الهواء أو الغاز ، لذلك لا تساعد الموجات فوق الصوتية في البطن في فحص الأمعاء، يمكن أن يكون إجراء الموجات فوق الصوتية صعبًا على المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، تضعف الموجات الصوتية أثناء انتقالها عبر الأنسجة الخارجية للجسم ، وقد لا تصل إلى الأعضاء في شخص لديه كتلة زائدة من الجسم.