طريقة سحرية لإزالة الشعر من جسمك

الجمعة 6 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

ترغب العديد من الفتيات في إزالة شعر الجسم بأفضل وأسهل طريقة، هناك طرق عديدة يمكن استخدامها، لكن ليس لها الفاعلية المطلوبة، لحسن الحظ كشف موقع " health line" عن طريقة سحرية فعالة في إزالة الشعر من الجسم.

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أكدت الدراسات أنه يمكن لوصفة رماد الفحم للقضاء علي شعر الجسم بأفضل وأسهل طريقة، فعند احتراق الفحم لا يتبقى منه سوى رماد أسود فقط، حيث له علاقة كبيرة بين إزالة الشعر وبين الفحم.

•الطريقة :- - يكفي أن تنتظري إلى أن يتحول الفحم لرماد ثم ضعي كمية من الرماد البارد وافركي بها جيدا المنطقة التي ترغبين بإزالة الشعر منها. - ثم اتركي الرماد عليها لمدة لا تقل عن عشر دقائق. - بعد ذلك قومي بنزع الشعر بالشمع أو الحلوى.

هذه الطريقة تسهل النزع دون الشعور بالألم كما أنها تقضي على نمو الشعر مجددا إذا فعلتيها قبل كل مرة تقومين بإزالة الشعر فيها على الأقل بعد ثلاث مرات انسى امر الشعر غير المرغوب فيه نهائيا.