فيديو.. حامل لقب ماراثون أبوظبي يتحدث عن انسحابه من النسخة الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الكيني كيبسريم، حامل لقب النسخة الأولى من ماراثون أدنوك أبوظبي، تفاصيل انسحابه من النسخة الثانية قبل انطلاقها.

وقال كيبسريم، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "لقد شعرت بألم في قدمي بداية الماراثون، لذا لم أكن قادرا على المنافسة".

وأضاف: "أعلم جيدا بأن الأجواء تنافسية وممتعة في أبوظبي، ولكن الإصابة منعتني".

وأتم اللاعب: "سعيد بالتواجد في أبوظبي، وأتمنى المشاركة في النسخ المقبلة من الماراثون".