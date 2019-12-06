فيديو.. حامل لقب ماراثون أبوظبي يتحدث عن انسحابه من النسخة الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الكيني كيبسريم، حامل لقب النسخة الأولى من ماراثون أدنوك أبوظبي، تفاصيل انسحابه من النسخة الثانية قبل انطلاقها.
وقال كيبسريم، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "لقد شعرت بألم في قدمي بداية الماراثون، لذا لم أكن قادرا على المنافسة".
وأضاف: "أعلم جيدا بأن الأجواء تنافسية وممتعة في أبوظبي، ولكن الإصابة منعتني".
وأتم اللاعب: "سعيد بالتواجد في أبوظبي، وأتمنى المشاركة في النسخ المقبلة من الماراثون".
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