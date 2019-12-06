إجراءات رادعة لأندية إيطاليا ضد صحيفة "الجمعة السوداء"

تسبب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، والإنجليزي كريس سمولينج مدافع فريق روما، في اتخاذ الأندية الإيطالية الكبرى إجراءات رادعة ضد صحيفة "كورييري ديللو سبورت" المحلية، بسبب العنصرية.



وكانت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" عنونت الغلاف الخاص بعدد يوم الخميس قائلة: "الجمعة السوداء"، مع نشر صورتين للوكاكو وسمولينج، وهما من أصحاب البشرة السمراء في إشارة للمواجهة التي تجمعهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

وأصدر نادي روما بيانا بشأن الواقعة أكد خلاله منع الصحيفة من دخول مرافق التدريب حتى نهاية العام، ولن يقوم لاعبو الفريق بأي أنشطة إعلامية معها خلال تلك الفترة.

كما أوضح ميلان في بيان رسمي، أنه سيمنع هذه الصحيفة من الدخول إلى النادي حتى نهاية العام ولن يتم التعامل معهم بأي شكل من الأشكال.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي إنتر ميلان سيرفع قضية على الصحيفة خلال الفترة المقبلة وبالتالي لن يسمح لها بالتعامل مع اللاعبين.

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وفي هذا الصدد، نشر سمولينج بيانا على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال خلاله: "كنت أرغب في قضاء هذا اليوم للتركيز على مواجهة الإنتر، ومن المؤكد أن هذا العنوان كان خاطئا".

وأضاف: "آمل أن يتحمل المحررون المشاركون في إدارة هذا العنوان المسؤولية كاملة بسبب هذه الكلمات التي كتبوها".

في المقابل، أعرب لوكاكو عن غضبه الشديد من هذا العنوان ببيان على حسابه الرسمي عبر "تويتر" قال خلاله: "هذه الصحيفة نشرت عنوانا من أغبى العناوين التي رأيتها في حياتي".

وتابع: "تركز على العنصرية وننسى اللعبة الجميلة التي ننتمي إليها، وعلى اللاعبين والأندية والمؤيدين ووسائل الإعلام أن يتحدوا ضد العنصرية في كرة القدم وعلينا جميعًا أن نتحرى الدقة في الكلمات التي نختارها".

ويعاني الدوري الإيطالي من سلسلة وقائع العنصرية ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء، وكان آخرهم ماريو بالوتيلي لاعب بريشيا، والفرنسي بليز ماتويدي متوسط ميدان يوفنتوس.

وعانى لوكاكو من سلسلة من وقائع العنصرية منذ انضمامه إلى الإنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 75 مليون يورو.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن يوفنتوس الثاني، فيما يحل روما خامساً بفارق 9 نقاط عن "النيراتزوري".