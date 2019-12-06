ماذا يحدث فى جسمك إذا لم تنم أبداً.. تخيل!

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستيقاظ لأكثر من يوم من أخطر الأشياء التى يمكن أن تفعلها لجسمك وعقلك، بغض النظر عن مقدار القهوة والشاي والوجبات الخفيفة أو مشروب الطاقة الذى تتناوله، لا يزال جسمك يتوق إلى النوم بعد وقت معين، وتبدأ جفونك بالتدلي وكل ما تريده هو الاستلقاء على سريرك..كل هذا يحدث لك إذا لم تنم ليلة واحدة فقط، فما الذي سيحدث إذا لم تنم مرة أخرى؟ هل سيغلق جسمك أو يتوقف عقلك عن العمل؟ .. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.
الحرمان من النوم
ذكر موقع جريدة "تايمز أوف إنديا" إن عدم النوم لبعض الوقت يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العقلية والجسدية، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الموت.
ووفقاً لإحدى الدراسات، فعندما أجبرت بعض الفئران على البقاء مستيقظة لمدة 32 يومًا، ماتوا، على الرغم من أن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد السبب الدقيق لوفاة الفئران، قالوا إن السبب في ذلك هو عدم عمل الجهاز المناعي وانخفاض حرارة الجسم.
عدم النوم
أظهرت بعض الدراسات الأخرى أن الحرمان من النوم يمكن أن يعرض الناس لخطر مختلف أمراض الصحة الجسدية والعقلية، من الصداع النصفي، السمنة لأمراض القلب يمكن أن يحدث أي شيء للأشخاص المحرومين من النوم، ويمكن أن تؤخر حتى وقت رد الفعل الخاص بك.
سؤال آخر يجب أن نضعه في الاعتبار هو هل يمكنك البقاء مستيقظًا لفترة كافية لمعرفة ذلك؟
هناك عدد من الحالات المرضية النادرة التي قد تؤدي إلى اليقظة الطويلة، وتكون فرص جسدك في النوم في وقت أقرب مما تعتقد.
قد يأخذ عقلك غفوة على الرغم من استيقاظ جسمك، وبالنسبة للفئران التي أجبرت بقوة على البقاء مستيقظا ، وجد أن بعض أجزاء من الدماغ لا تعمل بنشاط.
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