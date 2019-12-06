كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 04:47 مساءً - تبحث أغلب السيدات عن أفضل وسائل لمنع الحمل أثناء فترة الرضاعة، فمن المعروف أن كل سيدة تختلف عن الأخرى، وعن أفضل وسيلة لمنع الحمل تناسبها، فانقطاع الطمث هو طريقة لتحديد النسل تعتمد على مستويات الخصوبة الطبيعية التي تعاني منها المرأة أثناء الرضاعة الطبيعية، أوضح الدكتور وليد إمام استشاري النساء والتوليد، أفضل وسائل منع الحمل أثناء فترة الرضاعة.

وقال بالنسبة لبعض النساء، يمكن أن تكون LAM وسيلة فعالة لتنظيم الأسرة، بمجرد أن تتوقف المرأة عن الرضاعة الطبيعية حصرياً ويبدأ الطفل في تناول الأطعمة التكميلية، مثل حليب الأطفال أو حبوبه، يبدأ جسم المرأة في التحضير للحمل ويبدأ الإباضة. وسائل منع الحمل الإضافية أثناء الرضاعة الطبيعية لمنع الحمل: تتراوح هذه الخيارات بين الخيارات المتاحة بسهولة وغير المكلفة نسبياً، مثل الواقي الذكري، إلى الأجهزة التي تتطلب وصفة طبية وخيارات جراحية. Advertisements جهاز داخل الرحم من النحاس (اللولب) : هناك نوعان مختلفان من اللولب: النحاس والهرمونية. اللوالب النحاسية هي شكل فعال للغاية من وسائل تحديد النسل التي ليس لها أي تأثير على إمدادات الحليب، وهو فعال في منع الحمل لمدة تصل إلى 10 سنوات. إذا قررت امرأة أنها ترغب في الحمل مرة أخرى، يمكن إزالة اللولب بسهولة. الربط لمنع الحمل نهائياً: هي طريقة تناسب السيدات الذين قرروا عدم الإنجاب مرة ثانية، وهذه الطريقة هي شكل دائم من أشكال تحديد النسل وتنطوي على قطع قناة فالوب، التي تربط المبايض بالرحم. إن ربط أو سد الأنابيب يمنع الخلايا المنوية تماماً من الالتقاء بالبيضة.

مثل غيرها من وسائل منع الحمل غير الهرمونية، هذه الطريقة لن يكون لها أي تأثير على إمدادات حليب المرأة. تنظيم النسل الهرموني أثناء الرضاعة الطبيعية. حبوب منع الحمل التي تحتوي فقط على هرمون البروجسترون قد يوصى بها، لأنها من غير المرجح أن تؤثر سلباً على إنتاج الحليب.

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