شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المدارس الأمريكية لا تفعل ما يكفى لتوعية الأطفال بالتغذية السليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكى أن المدارس فى المناطق الحضرية بالولايات المتحدة لا تفعل ما يكفى لتوعية الأطفال عن التغذية السليمة.

ويشير تقرير جديد إلى أن مناطق المدارس الحضرية فى الولايات المتحدة تتخلف عن نظيراتها فى أجزاء أخرى من البلاد في مجال التثقيف الغذائي .

وفى الوقت الذى تدرس فيه غالبية المدارس الأمريكية مناهج دراسية عن فوائد الإرشادات الصحية المتعلقة بالأكل والغذاء، فإن نسبة الفصول الدراسية فى المناطق الحضرية التى تدرس فيها هذه المواد أقل بكثير، وفقًا لتقرير ملفات تعريف الصحة المدرسية لعام 2018، الصادر عن مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكى.. فعلى سبيل المثال ، يفيد ما يزيد قليلاً عن 60% من المدارس فى بوسطن وما يزيد قليلاً عن نصف المدارس في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، أنها تعلم الأطفال فوائد الأكل الصحى.

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وعلى الصعيد الوطنى، تبلغ النسبة المئوية المتوسطة للمدارس التي تقدم التعليم فى هذه المواد 94%، بالنسبة لمديريات مدارس المدينة ، ينخفض هذا الرقم إلى 88%.

وقال فل سكوت الناشط والمعلم في النظام الغذائى والتغذية فى كليفلاند :"لا يوجد عدد كاف من الأشخاص في هذه المجتمعات يدافعون عن أطفالهم ويقولون "كفى".. نحن بحاجة إلى مساعدة أطفالنا على أن يأكلوا وأن يعيشوا حياة أفضل " .. نشهد المزيد والمزيد من أطفالنا يتم تشخيصهم بمرض السكري والسمنة ، والغذاء عامل مساعد يمكن أن يغير الحي والمجتمع".

وقالت لوريرين ريتشي مديرة معهد سياسات التغذية في قسم الزراعة والموارد الطبيعية في جامعة كاليفورنيا:"لم يكن التثقيف الصحي أولوية في المدارس الأمريكية.. لا نعلم الأطفال كيفية القراءة والكتابة والرياضيات في فترة واحدة في الصف التاسع، ولكن هذا ما نقوم به مع الطعام والقضايا الصحية الأخرى. لذلك ، ليس من المفزع أننا في حالة يرثى لها عندما يتعلق الأمر بالتغذية".

ووفقًا لإحصائيات مركز الوقاية ومكافحة الأمراض، فإن حوالي 14 مليون طفل ومراهق بواقع 18.5 بالمائة من إجمالي السكان في هذه الفئات العمرية، يستوفون معايير السمنة.

وتشير الدلائل إلى أن هذه المستويات الأعلى من السمنة يمكن أن تعزى إلى أوجه القصور في التعليم المتعلقة بالنظام الغذائي والتغذية، كما تشير البيانات إلى أن أقل من نصف المدارس فى العديد من المدن تجعل التعليم التغذوي متطلبًا، وهو يختلف على نطاق واسع.