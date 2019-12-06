بـ580 مليون دولار.. "الفطيم" الإماراتية تفتتح "سيتي سنتر ألماظة" بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي الإماراتي، الخميس، سيتي سنتر ألماظة بالقاهرة، الذي تم إنشاؤه وفقا لنظام المناطق الاستثمارية، باستثمارات 580 مليون دولار بنحو 9.35 مليار جنيه.

ويقع المشروع على طريق القاهرة السويس على مساحة 29.5 فدان، ويضم أكثر من 260 متجرا للبيع بالتجزئة والمطاعم المحلية والعالمية، ووفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت الوزيرة إلى قصص النجاح التي تحققها الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي وصلت إلى 7.2 مليار دولار في ظل وجود 1165 شركة في مصر.