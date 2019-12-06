أمريكية "مسلمة" تنقذ زملاءها بالمدرسة من حادث طعن

تلقت فتاة مسلمة (17 عاما) إشادة على تصرفاتها "الاستثنائية" بعدما ظهرت عبر مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة وهي تفتح أبواب أحد المساجد أمام طلاب هاربين من حادث طعن بمدرسة ثانوية في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وتظهر دعاء أحمد، طالبة بمدرسة "أوشكوش ويست" الثانوية، في الفيديو وهي تفتح أبواب مسجد في مدينة أوشكوش وتحث الطلاب على الدخول قبل دخولها هي نفسها.





وقالت أحمد خلال مقابلة هاتفية مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الأربعاء: "شعرت أنني فعلت ما ينبغي فعله".

وكانت المدرسة الثانوية شهدت حالة من الفوضى، صباح الثلاثاء الماضي، إثر طعن طالب (16 عاما) لأحد الضباط بعدما أطلق الأخير النار لمرة واحدة على الطالب داخل المدرسة، التي تقع في الجهة المقابلة للمسجد، في حين لم تكن إصابتهما خطيرة.

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وعلى الرغم من شعور دعاء أحمد بقليل من الخوف، فإن ذلك لم يمنعها من التركيز على إدخال الجميع إلى المسجد. وقالت إنه قبل دقائق من الأمر، كان أحد المدرسين أخبر الطلاب بالهرب، لكنهم لم يدركوا السبب.

وأضافت: "كان يمكن أن يكون أي شيء. إننا لم نكن نعلم ما يحدث، ما سبب مزيدا من القلق. لكن لحسن الحظ، تمكنت أنا وطلاب آخرون من الخروج عبر باب قريب من المسجد واتجهنا بسرعة إليه".





وتابعت: "كنت محظوظة لوجودي بالمكان عند وقوع الحادث، وأشعر بالامتنان لأنني تمكنت من إدخال الرمز السري وإدخال كثير من الطلاب".

وفي حين لم تعدّ أحمد تصرفاتها بطولية، كان والدها وعمها مذهولين لدى مشاهدتهما للفيديو. وقال والدها سعد أحمد: "حين أنظر للفيديو الآن، أشعر بالفخر. رباطة جأشها استثنائية في هذا الموقف. لا أعلم كيف كنت لأتصرف في هذا الموقف"، مشيرا إلى أنه بالرغم من الهدوء الذي بدا عليها فإنها كانت خائفة للغاية.



