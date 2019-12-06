وزيرة الصحة تعلن بدء تدريب جامعة هارفارد لأول دفعة أطباء مصريين

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن بدء تدريب جامعة هارفارد لأول دفعة من مدربي الزمالة المصرية يوم الاثنين الموافق 16 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وذلك في مقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "مقر الزمالة المصرية"؛ وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الزمالة المصرية مع جامعة هارفارد ضمن إستراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

وكانت قد وقعت الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان مع قسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة (هارفارد) الأمريكية مذكرة تفاهم نوفمبر الماضي، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني.

ويعد ذلك التدريب إنجازًا كبيرا حققته وزيرة الصحة والسكان؛ إذ إن التدريب والتعلم المستمر للأطباء يخدم المريض المصري.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

وزارة الصحة الروسية تسمح باختبار دواء مضاد لسرطان المعدة

وزارة الصحة تؤكّد أن 70 % من المصريين مصابون بالسمنة