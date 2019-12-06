شكرا لقرائتكم خبر عن 6 % من الأمريكيين يستخدمون مسكنات ذات قاعدة أفيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسح أجراه مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكى أن ما يقرب من 6% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 20 عاما فى الولايات المتحدة يستخدمون مسكنات ذات قاعدة أفيونية، حيث يزداد استخدامها مع التقدم فى العمر.

وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر استخداما لهذه النوعية من المسكنات أكثر من الرجال .

وقد أظهر تحليل جديد أن ما يقرب من واحد من كل عشرة أشخاص بالغين فى الولايات المتحدة يبلغون من العمر 60 عامًا فما فوق يستخدمون مسكنات ذات قاعدة أفيونية، مما يشير إلى استمرار استخدام العقاقير فى جميع أنحاء البلاد.

وتظهر الأرقام الجديدة الصادرة عن المركز الوطنى للإحصاءات الصحية التابع لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض أن أكثر من 6 % من جميع البالغين الأمريكيين الذين يبلغ عمرهم 20 عامًا أو أكبر أبلغوا عن استخدام مسكنات الألم التي تصرف الوصفات الطبية في الثلاثين يومًا الماضية بين 2013 و 2016.

Advertisements

وتأتى هذه النتائج - المستندة إلى ردود على المسح الوطنى للصحة والتغذية - على الرغم من مخاطر الإفراط فى استخدام هذه المسكنات ومجموعة كبيرة من الوفيات الزائدة المرتبطة بها.

وقال ستيفن إم. فرينك ، الباحث والمشارك فى دراسة المركز "إن الوفيات الناجمة عن تناول جرعة زائدة من المواد الأفيونية برزت كمسألة مهمة في الصحة العامة ، ومن المهم مراقبة استخدام المسكنات الأفيونية الموصوفة من أجل فهم أفضل لاستخدام المواد الأفيونية في سكان الولايات المتحدة".

وأضاف "استخدام المسكنات الأفيونية الموصوفة بين البالغين تختلف حسب العمر والجنس والعرق..فعلى سبيل المثال، ارتفعت معدلات الاستخدام من 3.2% للبالغين الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا، إلى 7.5 في المائة للبالغين في منتصف العمر، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عامًا ، إلى 9.6% بين الأشخاص البالغين 60 عامًا فما فوق.

بالإضافة إلى ذلك أفادت 7.6% من النساء باستخدام المخدرات مقارنة مع 5.3% من الرجال، وكان استخدام المواد الأفيونية المعدلة حسب العمر أعلى بين البالغين غير اللاتينيين البيض، حيث بلغ 6.6%، والكبار السود غير اللاتينيين 6.7%، مقارنة بالبالغين غير الآسيويين 2%، والبالغين من أصل إسبانى 5.3%.

وتابع فرينك "إن مركز السيطرة على الأمراض لديه استجابة لوباء الجرعة الزائدة من المواد الأفيونية التي تتضمن إرشادات وصفية وتوجيهات سريرية ومعلومات حول علاج استخدام المواد الأفيونية لمقدمي الرعاية الصحية.. المبادئ التوجيهية لوصف المواد الأفيونية تركز على استخدام المواد الأفيونية في علاج الألم المزمن".