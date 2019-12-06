شكرا لقرائتكم خبر عن عيب خلقى مميت فى الأطفال يمكن علاجه بالخلايا الجذعية .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشكل الإعاقات الخلقية مصدر قلق متزايد للكثير من الأهالى، وأحد هذه العاهات الخلقية القاتلة بنسبة 100 ٪ هو النقص المناعي الشديد SCID.



نقص المناعة المركب الشديد (SCID) هو شكل حاد من مرض نقص المناعة الأولية (PIDs) ، وهو اضطراب وراثي، حيث يولد به الأطفال الذين يعانون من ضعف شديد أو عيب في الجهاز المناعي.

و الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة الأولى وفقا لموقع "only my health" يكونون عرضة للإصابة بأمراض متكررة وغير قابلة للتفسير، ويموتون غالبًا في سن مبكرة، مثل العدوى المتعددة والالتهابات التى لا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، نتيجة انخفاض فى عدد خلايا الدم البيضاء التى تكافح التهابات ونوع من الخلايا التائية التى تعتبر حاسمة فى محاربة العدوى.



ما هو العلاج الخلايا الجذعية لنقص المناعة الشديد ما هو العلاج الخلايا الجذعية لنقص المناعة الشديد

تعتمد التقنية على إدخال خلايا صحية فى نظام الطفل المريض من خلال زرع خلايا جذعية أو نخاع عظمي ، ثم تبدأ هذه الخلايا يبد بعد ذلك في إنشاء خلايا دم بيضاء تعمل بكامل طاقتها وتكون قادرة على مكافحة العدوى.

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مثل هذه الحالات صعبة لأن جهاز المناعة لدى الطفل ضعيف للغاية ويمنحنا إطارًا زمنيًا قصيرًا لإجراء عملية الزرع لإنقاذ حياة الطفل، كما أن هناك أيضًا خطر أعلى للوفاة عند إجراء عملية الزرع بينما يعاني الطفل في وقت واحد من التهابات نشطة. ومع ذلك ، بمجرد إجراء عملية الزرع ، في معظم الحالات ، يكون المريض قادرًا على الشفاء التام والعودة إلى الحياة الطبيعية ".

فيما يلي بعض الأشياء الأساسية التي يجب على الشخص معرفتها عن الأطفال الذين يعانون من SCID:

بصرف النظر عن العلاج مثل إجراء العمليات الجراحية للخلايا الجذعية ، فإن الأطفال غالباً ما يتم عزلهم لمنع انتشار العدوى ولا ينبغي إعطاء الأطفال الذين يعانون من SCID لقاحات لأنها يمكن أن تكون خطرة أو شبه قاتلة على صحتهم. وتشمل اللقاحات ، التي يمكن أن تكون خطرة ، لقاح جدري الماء ، ولقاح الحصبة ، ولقاح الفيروسة العجلية ، وغيرها.

ويجب أن يتم نقل الدم في مثل هذه الحالات بعناية فائقة، ولا يجب إرضاع الطفل حتى يتم اعتماد حليب الأم بدون أي فيروس يسبب العدوى.