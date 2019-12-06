أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة تازة المغربية حكما على زوج يقضي بعدم اقترابه من زوجته أو معاشرتها لمدة عام.
وأكدت "فدرالية رابطة حقوق النساء" في المغرب صدور أحكام قضائية غير مسبوقة عن 3 محاكم، وكان أبرزها الحكم الصادر في حق "زوج عنيف" مُنع من الاقتراب من زوجته لمدة سنة، إلى جانب إخضاعه لعلاج نفسي حول التحكم في الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف لمدة سنة أيضا.
وتمثل الحكمان الآخران في إيداع زوج عنيف مؤسسة للعلاج النفسي، ومنع ابن من الاتصال بوالدته أو الاقتراب من مكان تواجدها مدة سنة، بعدما أدين بالعنف ضد الأصول.
قد يهمك ايضاً:
الجمعية المغربية لحقوق النساء تبيّن معطيات صادمة بشأن العنف ضد النساء
محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك الكندية تحسم قضية شهادة المرأة بالحجاب
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة استئناف مغربية تقضي بحرمان زوج من معاشرة زوجته لمدة سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.