ظهور هذه العلامة على جلدك يعني أنّك مصاب بالسكري نتيجة نقص وصول الدم

يعاني ملايين الناس من مرض السكري الذي يمكن أن تسبب مضاعفاته مشاكل صحية كبيرة إذا لم يتم ضبط معدل السكر بالدم.

ومن أهم أعراض السكري: كثرة التبول، وجفاف اللسان، وضبابية الرؤية، والتعب المتكرر، والشعور بوخز في الأطراف، وحكة الجلد وسماكة بعض مناطق البشرة، وتحول لونها إلى بقع بنّية.

وفي التفاصيل أنّ هذه البقع تظهر على الساق، وعند ثنايا الجلد، مثل: الإبط، والرقبة، وقرب المناطق الحساسة.

اقرا ايضاً:

أنواع مرض السكري وأعراضه ومسبباته وطرق الوقاية منه

ويعني ظهور هذه البقع، واكتساب ملمسها بعض الخشونة أن الجسم قد أصيب بالسكري منذ فترة.

Advertisements

ويرجع ذلك إلى تأثير السكري على تدفق الدم، ومع استمرار مشكلة السكري لفترة طويلة يصاب الجلد بالجفاف نتيجة نقص وصول الدم.

ومع كل ارتفاع في مستوى السكر وعدم القدرة على ضبطه تتكرّر حكة الجلد وخاصة في الساقين والذراعين والقدمين. كما تزداد قابلية جلد مريض السكري للإصابة بالفطريات، بحسب ما يؤكد الأطباء.

ويُساعد ضبط السكر بواسطة النظام الغذائي وتناول الأدوية الموصوفة على الحد من تأثير السكري على الجلد، وتقليل الجفاف وظهور البقع البنّية.

قد يهمك ايضاً:

المشاكل الجلدية تنذر بالإصابة بمرض السكري

تقرير يوضح تأثير مرض السكري على تساقط شعر المصابين