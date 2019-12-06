شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن "العرج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العرج هو مشكلة يتعرض لها الكثيرون، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص العرج وذلك وفقا لموقع "healthline وwebmed".

ما هو العرج؟

العرج هو مشكلة يتعرض للإصابة بها البعض وهو يعني ضيق أو انسداد الشرايين في الأطراف السفلية بالجسم، ويرجع السبب للإصابة بتصلب الشرايين، وهذا هو السبب في إعاقة الكثيرين عن المشي، نتيجة لانخفاض نسبة الدم والأكسجين في الجسم.



ما هو العرج

ما هي أعراض العرج؟

هناك العديد من الأعراض المصاحبة للإصابة بالعرج، ومنها:

-التنميل في الأطراف.

-الشعور بالإرهاق والتعب الشديد في الجسم.

-الخدر.

-الشعور بعدم الراحة عن ممارسة أي نشاط.

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-ألم شديد وتشنج في عضلات الجسم.



اعراض العرج

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعرج؟

الأشخاص المدخنون ومرضي القلب والسكر والذين يعانون من مشاكل في الشرايين بالجسم، والمصابون بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

ما هي طرق العلاج بالعرج؟

تنقسم طرق العلاج العرج للتشخيص، ثم العلاج، ويقوم الطبيب بطلب بعض الاختبارات، ومنها التعرف علي التاريخ المرضي للشخص، سواء كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، أو يعاني من مرض السكر، أو تصلب الشرايين، ويقوم الطبيب بطلب تحليل صورة دم كاملة، وتحليل مؤشر الالتهابات في الدم، وأيضا يجب إجراء دوبلر علي شرايين الأطراف.



علاج العرج

ويقوم الطبيب بطلب بعض الأشياء من المريض، وهي الإقلاع عن التدخين والتخلص من الوزن الزائد، وتناول الأطعمة الصحية، وممارسة الرياضة يوميا لتحسين الدورة الدموية في الجسم، ولكن في بعض الأحيان يخضع المريض لعملية جراحية لتسليك الشرايين المسدودة.