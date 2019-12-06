بريانكا تشوبرا تحصل على جائزة العمل الإنساني في حفل اليونيسف

قامت النجمة الهندية بريانكا تشوبرا (Priyanka Chopra) بأحدث ظهور لها، الثلاثاء في هذا الأسبوع حيث حضرت في مساء ذلك اليوم حفل اليونيسيف الخيري UNICEF Snowflake Ball لعام 2019 والذي تسلمت فيه جائزة داني كاي الإنسانية (Danny Kaye Humanitarian Award) لعام 2019 تقديرا لعملها كسفيرة للنوايا الحسنة لليونيسيف لعدة سنوات.

بريانكا تشوبرا 37 عام، حضرت الحفل بمفردها ودون أن يرافقها زوجها المغني الأمريكي الشهير نيك جوناس (Nick Jonas) وظهرت في الحفل بفستان أحمر مبهر من ماركة " Salvatore Ferragamo" وزينت إطلالتها بزوج من الأقراط الأنيقة، وانضم إلى بريانكا في الحفل الهديد من الشخصيات الشهيرة أخرى من بينهم الممثلة الشهيرة صوفيا كارسون (Sofia Carson)، وعارضة الأزياء حليمة عدن (Halima Aden).

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كانت بريانكا تشوبرا قد علمت بنبأ اختيارها للحصول على جائزة داني كاي الإنسانية (Danny Kaye Humanitarian Award) لعام 2019، في شهر يونيو في هذا العام، وهي جائزة تمنحها منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، وحصلت بريانكا على الجائزة تقديرا لجهودها في العمل مع اليونيسيف لما يزيد عن عقد من الزمان، قامت خلاله بزيارة العديد من مخيمات اللاجئين في مختلف دول العالم.

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