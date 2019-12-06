شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات تساعد على اكتشاف إصابتك بالدودة الشريطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن تناول اللحوم النيئة قد يعرضك لخطر الإصابة بالديدان الشريطية، وهناك العديد من العلامات التي تساعدك بشكل كبير في اكتشاف إصابتك بالدودة الشريطية، وهذه العلامات سنتعرف عليها خلال التقرير التالي، ووفقا لموقع " thehealthy".

قدم التقرير بعض العلامات التي تساهم في الكشف عن مرض الدودة الشريطية ومنها:

- ألم البطن الحاد، الذي يمتد لفترات طويلة يعد علامة على الإصابة بعدوي طفيلية، ويمكن لطبيبك استبعاده عن طريق إجراء اختبار بسيط للدم أو البراز.

-ظهور الديدان في البراز أحد أكثر الأعراض فظاعة التي يمكن أن تحدث، حيث تنتشر الإصابة بالفعل بالديدان الشريطية.



الاصابة الدودة الشريطية

-إعياء، يفيد بعض الأشخاص الذين يعانون من الدودة الشريطية أنهم يعانون من التعب غير العادي ، والذي يمكن أن يكون سببه فقدان العناصر الغذائية والمعركة التي يخوضها جسمك ضد العدوى الطفيلية.

-نقص فيتامين، فإذا كان لديك دودة شريطية فستقوم بسحق بعض المواد الغذائية الخاصة بك. لذلك قد يكون الاختبار الذي يكشف عن نقص فقر الدم أو نقص فيتامين ب 12 أول إشارة على إصابتك بالعدوى.

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-النوبات، فيمكن لبعض أنواع الدودة الشريطية الخروج خارج الجهاز الهضمي وينتهي بها الأمر إلى إحداث الفوضى على أجهزة الجسم الأخرى، كالعيون والدماغ.

-ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، يمكن أن يوفر اختبار الدم أحد أهم الأدلة التي يعتبرها طفيليًا يقع عليه اللوم، فقد تكون الحمضيات مرتفعة، وهذه هي خلايا الدم البيضاء التي تهاجم الطفيليات.

-الرغبة في تناول الأوساخ أو الملح، غريب ولكنه حقيقي، فالإصابة بالدودة الشريطية يمكن أن تجعلك ترغب في تناول أشياء غير صالحة للأكل، مثل الأوساخ أو الأملاح.

-فقدان الوزن، فيمكن أن تنمو الديدان الشريطية إلى مئات الأقدام بطولها، ويمكن أن تحرم جسمك من العناصر الغذائية أثناء نموها، ولذلك إذا كنت تفقد وزنك دون محاولة منك ، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب.



علامات الدودة الشريطية

-الغثيان وفقدان الشهية، يحذر الدكتور تسينمان من أن الديدان الشريطية قد تسبب لك الشعور بالمرض وتفقد شهيتك بسبب تهيج الأمعاء. وفي بعض الحالات ، يمكن للطفيليات أن تحدث القيء أو الإسهال لدى المرضى.

-تلف الكبد، يقول الدكتور سونبال إن يرقات الدودة الشريطية يمكنها الهروب إلى الكبد وتتطور إلى أكياس، إذا استمرت الطفيليات في النمو، فيمكنها تقليل تدفق الدم إلى الأجزاء السليمة من الكبد وإعاقة وظائف الكبد بشكل عام.