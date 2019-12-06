شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات صامتة للإصابة بسرطان الرحم أبرزها النزيف والإفرازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الرحم واحداً من أسهل الأمراض التي يمكن الوقاية منها من خلال إجراء عملية في عنق الرحم الروتينية وفحوصات أمراض النساء بانتظام، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم العلامات التي تساهم في اكتشاف سرطان الرحم، وذلك وفقا لموقع " thehealthy".

-نزيف مهبلي، إذا كنت تعاني من نزيف شديد في منتصف الشهر أو الإصابة بحيض غير المنتظم، فقد تكون هذه علامات على سرطان الرحم، ويمكن أن يحدث النزيف المهبلي عند النساء بعد انقطاع الطمث اللائي لم تعد لديهن فترات الحيض.



سرطان الرحم

-التعرض للنزيف بعد العلاقة الحميمة، يمكن أن يكون النزيف بعد الجماع المهبلي ، والمعروف طبياً باسم "النزيف بعد الجماع" ، علامة على سرطان الرحم، ويحدث سرطان الرحم في عنق الرحم ، وهو الطرف السفلي الضيق من الرحم الذي يتصل بالمهبل. عندما يصاب المريض بسرطان عنق الرحم ، تبدأ الخلايا في التكاثر بشكل غير طبيعي وبسرعة ويمكن أن تشكل كتلة تتكون من نسيج سرطاني،وهذه الكتلة هي ما ينزف عند الجماع.



سرطان الرحم

-الإفرازات المهبلية غير العادية، التي تكون شاحبة أو مائية أو كريهة الرائحة أو بنية اللون أو مخلوطة بالدم، هي علامة شائعة على الإصابة بسرطان عنق الرحم، ومن الطبيعي والصحي أن يتغير الإفرازات طوال الشهر، متفاوتًا في السمك والعتامة والاتساق. ولكن إذا كان لديك إفرازات مستمرة وله لون مختلف ، أو له رائحة غير جيدة، فقد يكون ذلك نتيجة "أنسجة الموت" الناتجة عن سرطان ع الرحم .

Advertisements

-إذا كنت تعاني من آلام الحوض أو الظهر، فقد يكون ذلك بسبب سرطان الرحم الأكثر تطوراً، في هذه المرحلة، من المحتمل أن يكون الورم قد نما كثيرًا بحيث أصبح يضغط الآن على أسفل الظهر أو عظمة الذنب.



علامات سرطان الرحم

-الشعور بألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، ففي معظم الحالات، قد لا يكون الألم أثناء الجماع بسبب السرطان، إذا كنت تعاني منه بالإضافة إلى أعراض سرطان الرحم المحتملة الأخرى، فقد يكون ذلك نتيجة لنمو الورم في الأنسجة والأعضاء التناسلية.

-ساق واحدة منتفخ، يقول الدكتور موروني: "في معظم الأحيان تكون هذه السرطانات بدون أعراض حتى تسبب آلامها أعراضًا أخرى، مثل ضغط العصب"، وعندما يستمر الورم في النمو، يحاول أن يخرج مساحة من الأنسجة الرخوة المحيطة. عند القيام بذلك ، يمكن للورم ضغط العصب الذي يسبب الألم.، وإذا كان هذا الألم ناتجًا عن سرطان عنق الرحم المتقدم ، فقد يكون مصحوبًا بتورم يغطي الرجل من جانب واحد.

-فقدان الشهية وفقدان الوزن، مثل العديد من أنواع السرطان الأخرى، يمكن أن تشمل علامات سرطان الرحم فقدان الشهية وفقدان الوزن، ويؤدي الورم إلى إنتاج بروتينات صغيرة تسمى السيتوكينات، وبعض هذه البروتينات لا تقمع شهيتك فحسب ، بل تغير أيضًا بعض الأيض لتحطيم الدهون بمعدل أعلى من المعدل الطبيعي، مما يؤدي إلى فقدان كتلة العضلات.

-التعب المستمر، إذا كنت تشعرين بالخمول والإرهاق أكثر من المعتاد ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الرحم ، خاصةً إذا اقترن بالعديد من الأعراض الأخرى، بشكل أساسي عندما يكون هناك مرض في جسمك ، فسيعمل بجد أكثر لمحاولة محاربته. نتيجة لكل هذا الجهد الإضافي ، يصبح جسمك متعبًا. تأكد بعد ذلك من معرفة الحقيقة.