شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يسبب ألم الصدر المفاجئ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الصدر المفاجئ من الأشياء التى تثير القلق، وهناك العديد من الأشياء يمكن أن تسبب ألماً يشبه الطعنات في صدرك، وبعضها لا علاقة له بقلبك، نتعرف فى السطور التالية على الأشياء التى تسبب ألم الصدر الذي يمكن أن يسبب توقف التنفس، وذلك وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



اسباب الم الصدر

أسباب ألم الصدر المفاجئ

ألم الصدر لا يتعلق دائماً بنوبة قلبية، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) أن أقل من 6٪ من الأشخاص الذين يذهبون إلى غرفة الطوارئ لألم الصدر يعانون بالفعل من مشكلة تهدد حياتهم، وهذا لا يعني أنه يجب عليك تجاهل الألم، حيث يمكن أن يشير إلى شيء خطير.

ومن الأسباب الشائعة لألم الصدر المفاجئ

-الانسداد الرئوي

قد يشير ألم الصدر الحاد إلى انسداد رئوي، جلطة تتسرب إلى الرئتين.

ويمكن أن تشمل الأعراض بخلاف ألم الصدر ضيق التنفس والجلد الشاحب وسرعة ضربات القلب والسعال.

-مشاكل الجهاز الهضمي

ارتجاع المرئ أو مرض الجزر المعدي المريئي، يمكن أن يسبب إحساس حارق في الحلق أو حرقة الصدر الكلاسيكية، لكن في بعض الأحيان ، يمكن أن يسبب ارتجاع المريء ألمًا حادًا وضغطًا فى منطقة الصدر، كما قد تواجه أيضًا صعوبة في البلع.

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-مشاكل العضلات والعظام

إذا قمت مؤخرًا بحمل صندوق ثقيل أو تمرين بدني في الصالة الرياضية، فقد تكون مصابًا بالتهاب الغضروف وهو مرض يسبب ألماً شديداً.

تشرح الشريان الأورطي

تحدث هذه الحالة الخطيرة عندما تتمزق طبقات الشريان الأورطي، الأوعية الدموية الرئيسية للقلب، حيث يبدو وكأنه ألم حاد وممزق في صدرك وظهرك.

وتشمل الأعراض الأخرى ضيق في التنفس، والإغماء أو الدوار، وضعف النبض، هذا ليس ألمًا حادًا يتلاشى بعد دقيقة واحدة، لكن الألم لا يمكنك تجاهله.

-مرض الشريان التاجي

يمكن أن يسبب مرض الشريان التاجي ألم كبير في الصدر يسمى الذبحة الصدرية، وعادةً ما يوصف هذا الألم بأنه ثقل أو ألم أو ضيق أو ضغط، وليس انفجارًا حادًا مفاجئًا للألم، عادة ما يحدث هذا النوع من الألم عن طريق المجهود ويختفي مع الراحة.

-نوبة قلبية

يشبه ألم النوبة القلبية ألم مرض الشريان التاجي: ثقل أو ضيق أو ضغط، لكن بعض الناس يعانون من أعراض غير نمطية، وخاصة النساء والأشخاص المصابين بمرض السكري، ومن غير المعتاد أن تتسبب الأزمة القلبية في الألم دون أعراض أخرى، مثل ضيق التنفس أو العرق البارد أو الغثيان أو الدوار.

الم الصدر