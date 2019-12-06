شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الشعرية سريعة التحضير أهمها انخفاض العناصر الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعرية سريعة التحضير، هي نوع من المعكرونة الفورية المنتتشرة بجميع أنحاء العالم، ونظرًا لأنها غير مكلفة ولا تتطلب سوى دقائق للتحضير، فإنها تحظى للأشخاص الذين لديهم ميزانية ضعيفة أو ليس لديهم وقت.



اضرار الاندومى

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال الباحثون إنه على الرغم من أن المكرونة سريعة التحضير قد تكون مريحة ، إلا أن هناك تشويشًا حول ما إذا كان تناولها بانتظام أمرًا صحيًا.

ويلقي هذا التقرير نظرة موضوعية على المكرونة سريعة التحضير لمساعدتك على تحديد ما إذا كان هذا الطبق يمكن أن ينسجم مع نظام غذائي صحي.

ـ نقص في العناصر الغذائية الرئيسية

أوضح الباحثون أن الشعرية سريعة التحضير هي نوع من المكرونة الفورية المعبأة المصنوعة من دقيق القمح والزيوت النباتية المختلفة والنكهات، فبالتالي لا تحتوى على العناصر الغذائية.

وتفتقر الإندومي إلى العديد من العناصر الغذائية الهامة ، بما في ذلك البروتين والألياف وفيتامين A وفيتامين C وفيتامين B12 والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

ناهيك عن أنها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية دون مجموعة واسعة من العناصر الغذائية.

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ـ المكرونة سريعة التحضير غنية بالملح

الصوديوم معدن ضروري لتحسين أداء الجسم، ومع ذلك ، الكثير من الملح الزائد في النظام الغذائي ليس جيد للصحة.

وعلى سبيل المثال ، يرتبط اتباع نظام غذائي غني بالملح بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وما هو أكثر من ذلك، في بعض الأشخاص الذين يعتبرون حساسين للملح ، قد يرفع نظام غذائي عالي الصوديوم ضغط الدم ، مما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب والكلى.

ـ الإندومى تحتوي على المواد الحافظة

مثل العديد من الأطعمة المصنعة ، تحتوي المكرونة سريعة التحضير على مكونات مثل معززات النكهة والمواد الحافظة، والتي يمكن أن تكون ضارة بصحتك.

"ثلاثي بوتيل هيدروكينون" - المعروف أكثر باسم TBHQ - هو عنصر شائع في المكرونة سريعة التحضير "الاندومى" وهى مادة حافظة تستخدم لإطالة عمر الأطعمة ومنع تلفها.

وأظهرت الدراسات على الحيوانات أن التعرض المزمن لـ TBHQ قد يؤدي إلى تلف عصبي ، ويزيد من خطر الإصابة بالأورام اللمفاوية.