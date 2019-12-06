كل ما لا تعرفه عن تقويم الأسنان

أوضح الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أن تقويم الأسنان من التقنيات التجميلية والعلاجية التي تناسب جميع الأعمار الكبار والأطفال، حيث يقوم بعلاج شكل الأسنان غير المصطفة أو منتظمة، ليتم تجميلها في النهاية وظهورها بشكل جمالي منتظم.

وقال الدكتور باسم سمير إن تقويم الأسنان من التقنيات التجميلية الغير جراحية المتبعة في طب تجميل الأسنان حيث يقوم بالعلاج والتجميل للعديد من المشاكل التي تتعرض لها الأسنان مثل الأسنان الغير متناسقة أو الغير متراصة، والفراغات التي تتواجد بين الأسنان، والأسنان التي تنمو بشكل عشوائي، والأسنان التي تنمو مندفعة للأمام زيادة عن الحد اللازم، والأسنان التي تنمو فوق بعضها البعض.

وأضاف الدكتور باسم سمير يتم تركيب تقويم الأسنان في المرحلة العمرية ما بين عمر ثماني سنوات، وأربع عشرة سنة، وهو العمر الذي تنمو فيه الأسنان، وذلك بتركيب جهاز خاص يضبط طريقة نمو الأسنان ويصحح الإطباق، وهناك أكثر من نوع من أنواع تقويم الأسنان، ويتم اختيار نوع التقويم حسب تقدير طبيب الأسنان.

وأشار باسم سمير إلى أن مراجعة طبيب الأسنان مبكرا، تتيح للطفل تشخيص مشاكل إغلاق الأسنان، والتي من الممكن أن تسبب خللا جماليا ووظيفيا، فالمتابعة مع طبيب متخصص في تقويم الأسنان، يقوم بالتوجيه الصحيح فيما يحتاجه الفك لإعطاء النتيجة الصحيحة وكلما كان اكتشاف المشكلة مبكرًا، كلما تعددت الحلول وكان حلها أسرع.

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