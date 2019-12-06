شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكيوى الحد من السرطان والحفاظ على صحة الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكيوي يعد من أفضل أنواع الفواكه علي الإطلاق، حيث إنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فحبة الكيوي تحتوي على نسبة عالية من الماء، والسكريات المفيدة للجسم، والبروتين الذي يحتاجه الجسم، كما أن ثمرة الكيوي تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين "سي"، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة للجسم، كما أنها تحتوي على الأوميجا3 وحمض الفوليك، والكالسيوم والزنك والفسفور.

ونظرا لاحتوائها علي هذه العناصر الهامة للجسم، فتناولها له العديد من الفوائد التي سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، ووفقا للتقرير المنشور علي موقع "webmed و healthline" الطبي.

فوائد الكيوي

-فوائد الكيوي كثيرة ولكن أبرزها الحد من الإصابة بمرض السرطان اللعين، لأنها غنية بنسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة للجسم، ولذا عليك تناول حبة يوميا من الكيوي لتقليل فرص الإصابة بالسرطان.

-فوائد الكيوي في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي ترجع إلي احتواء الثمرة علي نسبة عالية من الماء والألياف، ولذا فتناولك لها يقلل فرص الإصابة بالإمساك أو الإسهال، أو بعض المشاكل الخاصة بالمعدة والجهاز الهضمي، فهو من الفواكه التي تعزز صحتها.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة فوائد الكيوي في التخلص من الوزن الزائد، وهذا الأمر يرجع إلي أنه من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، كما أن تناوله يقلل الشعور والرغبة في تناول الطعام، فهو من الأغذية التي تكبح شعورك بالجوع.

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-أيضا من فوائد الكيوي الحفاظ علي صحة الجهاز التنفسي، كمشاكل حساسية الصدر، أو الربو، ولذا عليك الإكثار من تناوله وخاصة في فصل الشتاء للحد من المضاعفات الناتجة عن هذا المرض.

-كما ينصح علي المرأة خلال فترة الحمل تناول ثمرة يوميا من الكيوي، حيث أثبت أن تناوله يقلل فرص إصابة الجنين بالتشوهات، وذلك يرجع إلي احتوائه علي نسبة عالية من حمض الفوليك.

-من فوائد الكيوي تنظيم نسبة السكر في الدم، ولذا فهي من الفواكه الجيدة لمرضي السكر لأن تناولك له يقلل من حدة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

-يجدد خلايا الجلد، ويقلل فرص الإصابة وظهور التجاعيد بشكل كبير، ولذا عليك تناول الكيوي يوميا للحفاظ علي بشرة نضرة ذات سطوع جيد، وذات ملمس ناعم.