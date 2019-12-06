شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تعانى من نقص فى الصفائح الدموية اتبع هذه النصائح لحمايتك من الجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص للتعرض لمشكلة نقص في نسبة الصفائح الدموية، وهذا الأمر يعرض الشخص المصاب للعديد من المضاعفات على الصحة العامة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل وأهم النصائح الهامة التي تساهم في التخلص من تلك المشكلة، وذلك وفقا لموقع " healthline".

الصفائح الدموية هي إحدى خلايا الدم التي تعمل علي وقف النزيف والحماية من الإصابة بالجلطات، وفي حالة تعرضها لأي مشاكل كنقص نسبتها يزيد فرص تعرض الشخص للجلطات في الدم، وللحفاظ علي نسبتها عليك الاهتمام بنوعية الطعام المتناول والغني بالعناصر المرتبطة بتناولها بشكل كبير.



نقص الصفائح الدموية

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أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ ، لها دور كبير في الحفاظ علي صحة الصفائح الدموية، وتساهم أيضا في نمر الخلايا المرتبطة بالصفائح الدموية، ولذا يمكنك تناول الجزر والبطاطا واللفت، فهي أطعمة غنية بهذا الفيتامين وأيضا تعمل علي تقوية نسبتها في الدم.

من أهم العناصر الغذائية التي تحافظ علي نسبة الصفائح الدموية أيضا حمض الفوليك، فهو يعمل علي انقسام الخلايا بشكل جيد، وأيضا يساهم بشكل في زيادة نسبة الصفائح الدموية بشكل جيد، ولذا عليك الاكثار من تناول الخضروات والورقية، والسوداني والسبانخ والبرتقال.



علاج نقص الصفائح الدموية

عند إجراء تحليل صورة الدم الكاملة، ويتضح لك أنك تعاني من نقص في الصفائح الدموية، فعليك تناول الأطعمة الغنية بفيتامينB12، فهي لها دور كبير في تحسين وارتفاع نسبة الصفائح الدموية في الجسم، ولذا أكثر من تناول الحليب والبيض واللحوم الحمراء.