القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت وسائل الإعلام الإيطالية على الحصول على أول تعليق من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على تتويج منافسه اللدود ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية المهداة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
وخلال حضوره حدثا ترويجيا سُئل رونالدو من أحد الصحفيين عما إذا كانت المنافسة بينه وبين ميسي قد انتهت بتتويج الأخير بالكرة الذهبية السادسة، ليرد النجم البرتغالي بقوة: "انتهت؟!.. لقد بدأت للتو!".
ونقل برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير تصريح رونالدو المقتضب عن جائزة الكرة الذهبية، علما بأن نجم اليوفي لم يحضر إلى حفل فرانس فوتبول الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.
وحقق ميسي الكرة الذهبية 6 مرات في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، أما رونالدو فقد حصل عليها 5 مرات في أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال رونالدو عن فوز ميسي بالكرة الذهبية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.