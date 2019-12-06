ماذا قال رونالدو عن فوز ميسي بالكرة الذهبية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت وسائل الإعلام الإيطالية على الحصول على أول تعليق من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على تتويج منافسه اللدود ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية المهداة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وخلال حضوره حدثا ترويجيا سُئل رونالدو من أحد الصحفيين عما إذا كانت المنافسة بينه وبين ميسي قد انتهت بتتويج الأخير بالكرة الذهبية السادسة، ليرد النجم البرتغالي بقوة: "انتهت؟!.. لقد بدأت للتو!".

ونقل برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير تصريح رونالدو المقتضب عن جائزة الكرة الذهبية، علما بأن نجم اليوفي لم يحضر إلى حفل فرانس فوتبول الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق ميسي الكرة الذهبية 6 مرات في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، أما رونالدو فقد حصل عليها 5 مرات في أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.