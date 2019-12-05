اعرفي أسباب ظهور بقع داكنة على الساقين"أشعة الشمس والالتهابات" أشهرها

إذا لاحظتي ظهور بقع داكنة على ساقيك فأنت لست وحدك، لأن هذا الأمر يحدث بشكل عام عندما تنتج تلك البقعة من الجلد أو تحتوى على الكثير من الميلانين.

والميلانين هو المسؤول عن إعطاء البشرة اللون الخاص بها وفقا لتقرير موقع "healthline"، وكلما زاد إنتاج الميلانين فى الجسم كلما كانت بشرتك أغمق، لذلك يمكن أن يكون لديك بقع داكنة على ساقيك أو فى أى مكان آخر على جسمك.

ما الذي يسبب البقع الداكنة على الساقين؟

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب ظهور بقع داكنة على ساقيك، وعلى الرغم من أنها غير مؤذية على الأرجح، إلا أن بعض البقع الداكنة قد تكون علامة على شيء أكثر خطورة.

أشعة الشمس

يتفاعل الجلد مع أشعة الشمس عن طريق إنتاج المزيد من الميلانين، بعض أجزاء الجلد قد تنتج الميلانين بكثرة بينما الجلد المجاور ينتج كمية أقل.

التعرض للكثير من أشعة الشمس هو سبب شائع لظهور البقع الداكنة خاصة أصحاب ذوي البشرة الفاتحة.

فرط تصبغ ما بعد الالتهابات

إذا كنت قد عانيت من حب الشباب أو الإكزيما أو الصدفية أو إصابة بالجلد، فقد يتسبب ذلك في حدوث التهاب وزيادة الميلانين في المناطق التي ظهرت فيها الآفات الجلدية.

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داء السكر

بعض المصابين بداء السكر يصابون بمقاومة للأنسولين، هذا يمكن أن يمنع الجسم من استخدام الإنسولين بشكل صحيح التي ينتجها البنكرياس.

نتيجة لذلك يمكن أن تتراكم كميات كبيرة من الإنسولين في مجرى الدم، مما قد يتسبب ذلك في ظهور شريط داكن من الجلد يحتمل أن يظهر حول الرقبة.

سرطان الجلد

سرطان الجلد يميل إلى الظهور على الوجه أو الجذع في الإناث، ويأخذ الورم الميلانينى أشكالًا عديدة وقد يتطلب فحصًا بصريًا من قبل طبيب الأمراض الجلدية للكشف عنه.

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