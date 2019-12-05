ما هى إجراءات المتابعة بعد تشخيص سرطان المعدة

سرطان المعدة هو ورم سرطانى خبيث ينشأ من بطانة المعدة، وتصنف سرطانات المعدة حسب نوع الأنسجة التى تنشأ فيها.

ويعتبر الورم الحميد الغددى هو النوع الأكثر شيوعا من سرطان المعدة الذي يبدأ في الأنسجة الغدية للمعدة، وفقا للجمعية الأمريكية للسرطان فإنه يمثل 80 إلى 90٪ من جميع أنواع سرطانات المعدة، فى حين أن الأشكال الأخرى من سرطان المعدة تشمل الأورام اللمفاوية.

كيف يتم تشخيص سرطان المعدة

يتم إجراء الفحص البدني للكشف عن تقدم سرطان المعدة من خلال البحث عن وجود الغدد الليمفاوية المتضخمة، والكبد الموسع، وزيادة السوائل في البطن أو كتل شعرت خلال فحص المستقيم يشير إلى سرطان المعدة.

قد يوصى باختبارات الفحص في حالة وجود أعراض غامضة. قد تشمل هذه الاختبارات تنظير المعدة والخزعة.

علاج سرطان المعدة

الجراحة: يتم ذلك لإزالة كل أو جزء من المعدة وكذلك بعض الأنسجة المصابة.

العلاج الكيميائي: هو علاج دوائي يتضمن استخدام بعض المواد الكيميائية لقتل الخلايا السرطانية، الأدوية المستخدمة في العلاج الكيميائي تنتشر في جميع أنحاء الجسم لقتل الخلايا التي انتشرت وراء المعدة.

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يتم إعطاؤه دائمًا بعد الجراحة وغالبًا ما يتم دمجه مع العلاج الإشعاعي.

العلاج الإشعاعي: يتضمن استخدام أشعة عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية، ويمكن إجراء العلاج الإشعاعي قبل الجراحة لتقليص ورم المعدة.

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