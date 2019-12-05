أحدث صيحات طلاء الأظافر لتعتمديها الآن

بداية من ألوان الميتاليك والغليتر وصولاً إلى درجات الأحمر الأنيقة اللامعة، أتينا لك في هذا المقال بمجموعة من أفضل صيحات المانيكير وفن طلاء الأظافر لموسم خريف وشتاء2020 مباشرة من منصات عروض الأزياء…

OSCAR DE LA RENTA

دائماً ما تُعتبر درجات الأحمر الداكنة من درجات الألوان الكلاسيكية الراقية. وقد استطاعت علامة Oscar de la Renta أن تعرض لنا في عرض أزيائها لخريف وشتاء2020، كيف يمكن للأظافر الحمراء اللامعة الداكنة أن تتناسق بمثالية مع فستان أسود أنيق. ولتطبيق لون مُلفت وصارخ لابد وأن تكون يديك ذات مظهر واثق ونعومة فائقة،



سيطر طلاء الأظافر بألوان الميتاليك على عرض أزياء Halpern ولكن بطريقة أكثر عصرية من ذي قبل، كما رأينا ستايل طلاء الأظافر الأومبري بدرجات الأزرق والأحمر الفاتح والفضي ممزوجة مع بعضها من جذر الظفر حتى طرفه. فهو مناسب جداً إذا كنت تبحثين عن ستايل أكثر جرأة ويحتوي على مزيد من الزينة. يوفر لك Tips & Toes مجموعة من أفضل ألوان طلاء الأظافر بالغليتر والميتاليك أو ما يُسمى chrome manicures

طبقاً لصالون التجميل Pastels Salon في دبي فهو عادة يتبع صيحة ألوان الأظافر “الغنية والداكنة والخريفية” في هذا الوقت من العام. كما رأينا عارضات أزياء علامة Giorgio Armani في عرض أزيائها لخريف وشتاء 2020يتألقن على المنصة بأظافر باللون الأزرق الداكن واللامع جداً. فمن الواضح أن اللون الأزرق الداكن أو Navy هو البديل الأكثر عصرية لدرجات ألوان الأحمر الداكنة ولكنه لا يعطي طابع الـGothic أو المرعب والغامض مثل الأسود

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كانت إطلالة الجمال في عرض أزياء Bora Aksu خلابة للغاية، فظهرت العارضات بظلال عيون فضي وطلاء أظافر متناسق من نفس اللون. فستكون هذه الكمية الناعمة والرقيقة من طلاء الأظافر اللامع مثالية تماماً إذا أردت إضافة بعض من اللمعان على إطلالتك الاحتفالية.يمكنك اختيار شكل الأظافر الدائرية القصيرة أو الطويلة المدببة almond-shaped. وللحصول على مظهر أظافر خالي من العيوب اتجهي إلى الملاذ المُفضل لدى عاشقات الأناقة

قامت المُصممة أنطونيا مراس بإرسال العارضات إلى منصة الأزياء بأظافر خالية تماماً من ألوان طلاء الأظافر ولكنها مُزينة بفص واحد بسيط مُثبت في أسفل الظفر. تعتبر هذه الإطلالة هي الاختيار المثالي لكل محبة للستايل البسيط ولكن المؤثر والمُلفت في الوقت نفسه. ننصحك بالتوجه إلى القسم الفني في سبا العناية بالأظافر وسوف يلبون جميع احتياجاتك والأفكار المبتكرة من التصاميم التي تريدين تنفيذها.

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