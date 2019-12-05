شكرا لقرائتكم خبر عن التمرينات الرياضية تقلل خطر سرطان البروستاتا للرجال بنسبة تصل إلى 51٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن التمرينات يمكن أن تقلل من خطر إصابة الرجال بسرطان البروستاتا بنسبة تصل إلى 51%.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن التمارين الرياضية - التي يمكن أن تشمل البستنة أو المشي - لها تأثير وقائي "أكبر بكثير" مما كان يعتقد سابقًا.

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ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر باحثو جامعة بريستول في مدى نشاط 140248 رجلاً من خلال البحث فى اختلافات الحمض النووي الخاص بهم - بدلاً من الاعتماد على الاستبيانات.

لكن التحليل أظهر أن النشاط البدنى كان السبب في الوقاية من السرطان.

وقالت الدكتورة سارة لويس ، المؤلفة الرئيسية: "كان معظم هؤلاء الرجال في هذه الدراسة أكبر من 50 عامًا ، ويمكننا أن نفترض أنهم لم يكونوا جميعهم عداءين في سباق الماراثون، لذلك تشير نتائجنا إلى أنه كلما كان نشاطك أكثر ، كلما كان ذلك أفضل للصحة العامة".

وتشير أدلتنا إلى أن النشاط سيكون مفيدًا من حيث خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ولكن لا يجب أن يكون نشاطًا كبيراً أو ممارسة رياضات جماعية ، عليك فقط التحرك.