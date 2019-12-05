شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط.. نصف ساعة من المشى السريع يومياً تقلل خطر الإصابة بالسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية جديدة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة الكثافة كل يوم يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من المعروف أن الجلوس يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسمنة.

لكن الباحثين وجدوا أن القيام بأنشطة بسيطة مثل المشي السريع أو البستنة لمدة 30 دقيقة فقط رفع مستويات هرمون تقليل الشهية مع خفض مستويات السكر في الدم.

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ومع ذلك، فإن النتائج كانت واضحة فقط في الرجال، وفسر الباحثون نتائجهم أنه بسبب الاختلافات الفسيولوجية بين الرجل والمرأة، أو حقيقة أن المرأة تميل عادة إلى انخفاض مستويات النشاط.

وقال مؤلفو الدراسة ، من جامعة كوبنهاجن في الدنمارك ، إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أنه حتى فترات قصيرة نسبيا من النشاط البدني اليومي منخفض الكثافة قد تساعد في الوقاية من أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري ، على الأقل لدى الرجال.

ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر الفريق في العلاقة بين النشاط البدني اليومي وهرمون قد يقلل بشكل غير مباشر من خطر الإصابة بمرض السكري.

وهذا الهرمون ، المعروف باسم الببتيد -1 (GLP-1) الذي يشبه الجلوكاجون ، يمنع الشهية ، ويحفز إنتاج الأنسولين ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن التمرين قد يسبب إفراز GLP-1 ، لكن الباحثين يعتقدون أن زيادة مستويات هذا الهرمون قد يقلل من خطر الإصابة بمرض التمثيل الغذائي.