صحة ورشاقة

عقار جديد قد يمنع الخرف عن طريق تقليل الالتهاب بخلايا الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة إلى أن هناك عقارًا جديدًا قد يمنع الخرف عن طريق تقليل الالتهاب فى خلايا الجسم، وإغلاق الحواجز المتسربة من الدم، فعلى مدار سنوات لم يعلم العلماء لما قد يسببه الخرف مع تقدم العمر.

لم يكن العلماء قادرين على تحديد السبب الدقيق لمرض الزهايمر، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعًا، وبدون معرفة بالضبط ما الذي يدفع إلى المرض، فإنه من الصعب علاجه.

خبر ديلى ميل عن الخرف
خبر ديلى ميل عن الخرف

 

لقد عرف العلماء منذ زمن طويل أنه مع التقدم فى العمر، فإن حاجز الدم (وهو جدار من الخلايا الكثيفة والأوعية الدموية التي تحمي الدماغ من أي غزاة في الدم)، لا ينتمون إلى الدماغ ويمكن أن تلحق الضرر بالخلايا العصبية الهشة.

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في السابق ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل"، كان يعتقد أن الشيخوخة نفسها هى التى تتسبب في موت خلايا المخ، ولكن اكتشف باحثو جامعة كاليفورنيا أنه قد يكون تسرب حاجز الدم في الدماغ هو الذي يسمح للمواد الضارة بالدخول والتي بدورها تؤدي إلى موت الخلايا و "الالتهابات".

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هذه الالتهابات تعطل موجات المخ في الفئران بطريقة مماثلة لما شوهد في فحوصات كهربائية الدماغ التي يقوم بها الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر.

في الولايات المتحدة يعانى 5.8 مليون شخص من مرض الزهايمر، وفي الوقت الحالي هناك القليل من الأمل لهؤلاء الأشخاص، الذين تتراجع ذكرياتهم ووظائفهم المعرفية بشكل مطرد ومفجع حتى يقتلهم المرض في النهاية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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