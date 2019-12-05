هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول حبات الجوز

الخميس 5 ديسمبر 2019

حبات الجوز

هل تعلم فوائد الجوز الصحية للبشر؟ ربما تفوق تلك الفوائد توقعات أغلبنا، بالنظر إلى نتائج دراسة أمريكية توصلت إلى دور عدد بسيط من ثمرات الجوز في حماية القلب من المخاطر، وفي عضون ساعات بسيطة من تناولها.



الجوز والقلب

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تتعدد فوائد الجوز الصحية التي يجب أن تحفزنا جميعا على تناول تلك الاكلات الصغيرة اللذيذة، إلا أن الأمر يبدو وأنه يتجاوز الفوائد المعروفة للجوز، وفقا لدراسة أمريكية أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا.

توصلت الدراسة المثيرة للجدل إلى أن تناول نحو 4 أو 5 ثمرات من الجوز، يعني حدوث تطور كبير في مستويات الكوليسترول والأوعية الدموية بالجسم، خلال 4 ساعات فقط، الأمر الذي يعني حماية القلب من مخاطر مختلفة وتحسين صحته.

يؤكد الطبيب بيني كريس إثيرتون، المسؤول عن الدراسة الأمريكية الأخيرة: “اعتياد تناول الجوز هو الطريق المثالي لتحسين صحة القلب، إذ يؤدي الحصول على ثمرات الجوز على مدار 4 أيام فقط في الأسبوع، الوقاية من أمراض القلب بنسب غير متوقعة”، وهو ما ينطبق كذلك على زيت الجوز، الذي يعني الحصول على 3 ملاعق صغيرة منه تحسين الوضع الصحي للأوعية الدموية، في غضون ساعات قليلة.

لماذا الجوز؟ يشير الخبراء إلى الجوز تحديدا بأنه متعدد الفوائد الصحية للإنسان، نظرا لأنه يعمل على تحفيز إفراز الجسم لإنزيمات قوية بداخل الجهاز الهضمي، مثل إنزيمات الكيموتربسين، والتربسين، الأمر الذي يتسبب إذن امتصاص مجرى الدم لنسب مرتفعة من تلك الإنزيمات، التي تعمل فورا على تخليص الدماء من السموم، وكذلك على تنظيف الجهاز اللمفاوي.