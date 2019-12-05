شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة ستيفن جونسون مرض نادر.. اعرف كل شىء عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة ستيفن جونسون من الاضطرابات النادرة الخطيرة التي تصيب الجلد والأغشية المخاطية وأعراضه في البداية متشابها للإصابة بمرض الإنفلونزا ثم يتطور الأمر إلى حدوث طفح جلدي احمر مؤلم وبعد ذلك، تموت الطبقة العلوية المصابة من الجلد.

ووفقا لموقع " mayo clinic" العلاج من متلازمة ستيفن جونسون قد يستغرق وقت طويل يصل إلى شهور بناء على خطورة الحالة.

علامات وأعراض الإصابة بمتلازمة ستيفنس جونسون ما يلي:

الحمى، ألم فى الجلد، انتشار طفح جلدي أحمر، ظهور بثور على الجلد والأغشية المخاطية في الفم والأنف والعينين .

قبل ظهور الطفح الجلدى أحد اهم أعراض متلازمة ستيفن جونسون هناك اعراض اولية وهى:

Advertisements

الحمى، قرح بالفم والحلق، الإرهاق، سعال، حرقان فى العين.

متلازمة ستيفن جونسون مرض نادر قد لا يعرف سبب واضح له ولكن قد تحدث تلك الحالة الخطيرة نتيجة لتناول أدوية معينه كرد فعل تحسسى ضدها أو عدوى.

الأدوية التي يمكن أن تسبب متلازمة ستيفنس جونسون الأدوية المضادة للنقرس، وأدوية علاج النوبات والأمراض العقلية، مسكنات الألم،أدوية مكافحة العدوى مثل البنسلين.

العدوى التى قد تؤدى إلى ظهور الطفح الجلدى الناتج عن متلازمة ستيفن جونسون فيروس الهربس، الالتهاب الرئوي، فيروس نقص المناعة البشرية، التهاب الكبد A.