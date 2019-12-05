3 أسباب للاستيقاظ كل ليلة في الوقت نفسه

أفاد مسح حول أساليب النوم بأن 67% من البالغين في جميع أنحاء العالم يقولون إنهم يستيقظون مرة واحدة على الأقل أثناء الليل.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن خبراء أن هناك 3 أسباب تدفع المرء للاستيقاظ في الوقت نفسه كل ليلة، وهي:

1. نمط الحياة





مع التقدم في السن يصبح النوم أخف، ونتيجة لذلك نستيقظ أكثر في منتصف الليل، كما قد يؤثر النظام الغذائي في نمط النوم.

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ويعد الحمل أيضا سبباً لاضطراب النوم بسبب التغيرات الهرمونية والتبول والقلق والانزعاج من نمو البطن، وكذلك يفعل انقطاع الطمث عند النساء.

2. الصحة

3. الضغط العصبي



التوتر والقلق يندرجان ضمن مسببات الاستيقاظ أثناء الليل، ولمكافحة هذا الأمر يوصي الخبراء الأشخاص الذين يعانون من القلق بإبقاء أوراق بجوار سريرهم لكتابة ما يسبب لهم التوتر لمساعدتهم في معالجة هذا الأمر.

ويوصي الخبراء بعدم مراقبة الساعة في حال الاستيقاظ أثناء الليل، وألا تكون الساعة في مرمى البصر، وعدم تصفح الهاتف لمعرفة الوقت الذي تستيقظ فيه.

ويقول الخبراء: "متابعة الوقت أثناء الليل قد تؤدي بسهولة إلى التوتر والقلق ويجعل من الصعب عليك النوم، وإذا لم تنم خلال من 15 إلى 20 دقيقة، فاخرج من السرير وافعل شيئا يساعد في الاسترخاء وتشتيت انتباهك وسط إضاءة قاتمة قدر الإمكان".