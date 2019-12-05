الحصبة تقتل 5 آلاف في الكونغو منذ بداية العام

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن مرض الحصبة قتل 5 آلاف شخص، معظمهم أطفال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية العام.

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وأضافت أن انخفاض معدلات التطعيم والمعدلات المرتفعة لسوء التغذية وراء انتشار المرض وزيادة معدل الوفيات، لا سيما في إقليم نورث كيفو الذي يعاني كذلك من وباء الإيبولا.

وذكرت المنظمة في بيان: "منذ بداية 2019 سُجلت أكثر من 250 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة وحدثت أكثر من 5 آلاف حالة وفاة، معظمها لأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات".

وأضافت أنه جرى إطلاق حملة أولى للتطعيم ضد الحصبة لحماية السكان من المرض المعدي الذي أصاب كل أقاليم البلاد، وعددها 26 إقليماً.