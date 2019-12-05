- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2019/12/5 09:17 م بتوقيت أبوظبي
الحصبة تقتل 5 آلاف في الكونجو معظمهم أطفال
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن مرض الحصبة قتل 5 آلاف شخص، معظمهم أطفال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية العام.
وأضافت أن انخفاض معدلات التطعيم والمعدلات المرتفعة لسوء التغذية وراء انتشار المرض وزيادة معدل الوفيات، لا سيما في إقليم نورث كيفو الذي يعاني كذلك من وباء الإيبولا.
وذكرت المنظمة في بيان: "منذ بداية 2019 سُجلت أكثر من 250 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة وحدثت أكثر من 5 آلاف حالة وفاة، معظمها لأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات".
وأضافت أنه جرى إطلاق حملة أولى للتطعيم ضد الحصبة لحماية السكان من المرض المعدي الذي أصاب كل أقاليم البلاد، وعددها 26 إقليماً.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصبة تقتل 5 آلاف في الكونغو منذ بداية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.