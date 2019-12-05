عيادة إماراتية متنقلة لمكافحة حمى الضنك بالمخا اليمنية

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وكالة أنباء الإماراتالخميس 2019/12/5 09:19 م بتوقيت أبوظبي
عيادة إماراتية متنقلة لمكافحة حمى الضنك في المخا اليمنية
سيّرت دولة الإمارات عيادة متنقلة لمكافحة حمى الضنك في منطقة الشاذلية بمديرية المخا في محافظة تعز، تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة والمواطنين.
واستقبلت عيادة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في يومها الأول 51 حالة مرضية، بينها 12 حالة مصابة بحمى الضنك، والبقية إسهالات مائية وأمراض الجهاز التنفسي، وفقا لتصريح الفريق الطبي العامل في العيادة المتنقلة.
وقال سليم المرادي، كبير منطقة الشاذلية، إن حمى الضنك والإسهالات المائية الحادة عادت بالانتشار في منطقتهم والتجمعات السكانية المجاورة بشكل مخيف.
وأضافوا أنهم وجهوا نداء استغاثة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي بدورها لم تتأخر في الاستجابة.
وعبّر عدد من المواطنين عن سعادتهم وشكرهم لدولة الإمارات حكومة وشعباً على المبادرات الإنسانية التي وصلت لكل قرية على امتداد الساحل الغربي.
وأكدوا أن وصول العيادة المتنقلة خفف المعاناة عن كاهلهم، باعتبار منطقتهم بعيدة نوعاً ما عن مركز المديرية، فضلاً عن الحالة المادية الصعبة لمعظم أهالي المنطقة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني أطلقت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة واسعة لمكافحة الأوبئة التي عادت بالانتشار مجدداً في الساحل الغربي.
وتشمل الحملة المتواصلة دعم القطاع الصحي في مختلف مديريات الساحل الغربي والسهل التهامي بالأدوية والمحاليل الطبية، وتسيير 3 عيادات متنقلة لتغطية المناطق النائية البعيدة عن مراكز المديريات، واستقبلت 3600 حالة مرضية متنوعة.
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