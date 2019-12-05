تعرفي علي أسباب اكتئاب ما بعد الولادة

تنتاب كثير من النساء مشاعر مختلطة بعد الولادة، لكن في مجملها تصب بمشاعر السعادة والفرح، خصوصا إذا خرجت الأم والطفل الوليد بسلام.
غير أن بعض النساء يعانين من مشاعر الحزن بعد الولادة، بدلا من السعادة، وقد تتطور حالتهن ليدخلن فيما بات يعرف بـ"اكتئاب ما بعد الولادة"، ولكن ما أسباب هذه الحالة وكيف يمكن مواجهتها؟
يوضح طبيب أمراض النساء الألماني كريستيان ألبرينغ أن السبب يكمن في انخفاض إنتاج هرمون الاستروجين في الجسم بشكل مفاجئ بعد الولادة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه".
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