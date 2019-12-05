"التجاعيد التكنولوجية" تستهدف جمال العنق

اصطلح العلماء على وصف العنق الذي تصيبه التجاعيد والترهلات مبكراً، كنتيجة للإفراط في استعمال الوسائل التكنولوجية ولاسيما الهواتف بالعنق التكنولوجي Tech Neck.وتمثل هذه الظاهرة أحد الجوانب المظلمة للتكنولوجيا وإدمان الإنترنت وكافة صور التواصل الاجتماعي الرقمي.

لذا يمكن استعمال كريم الوجه على العنق لمواجهة المعضلة، لكن مكونات بعينها مثل الريتينول وحمض الغليكوليك، قد لا تناسب العنق. وفيما يلي مجموعة من أحدث كريمات مقاومة تجاعيد العنق وأكثرها فعالية لتنتقي منها ما يناسبك:

أشعة الشمس

إذا كان هدفك العثور على كريم واقٍ من الأشعة الشمسية والتعديات البيئية، يرطب العنق ويغذي أنسجتها ويقيها من التجاعيد في آن واحد، فإليك Perricone MD Cold Plasma+ Neck & Chest Broad Spectrum SPF 25. هذا الكريم مخصص للعنق ومنطقة أعلى الصدر، وتكمن فعاليته في احتوائه على مركب البلازما الباردة، وفيتاميني C و B3 وببتيدات مخصصة لاستهداف التجاعيد، وحمض ألفا ليبويك Lipoic أقوى مضاد أكسدة عرفته الطبيعة، وهو حمض دهني موجود في كل خلية في الجسم البشري، يحد من ظهور التجاعيد واتساع المسام.

وقاية شاملة

إذا كنت تبحثين عن كريم مركز قوي مقاوم لظهور تجاعيد العنق والكتفين وأعلى الصدر، فإليك La Mer The Neck & Décolleté Concentrate، المعزز بالأعشاب البحرية والخمائر المقوية للأنسجة والمجددة للخلايا، ومستخلص اللايم الذي يعمل كمضاد أكسدة فعال، في الحد من ظهور أي تجاعيد جديدة. وزعيه مع تدليكه لأعلى عكس اتجاه الجاذبية الأرضية صباحاً ومساءً.

التدخل الجراحي

إذا كنت تخشين الإجراءات التجميلية الجراحية، فيمكنك الإقبال على كريم La Prairie Anti-Aging Neck Cream، الذي بحسب آراء الخبراء قد يؤخر كثيراً من خيار الخضوع لمبضع الجراح. ويمتاز بغناه بالببتيدات التي تعمل على شد الأنسجة المترهلة. وتؤدي المواظبة على استعماله إلى إعادة نحت منطقة الذقن والفكين.



مكونات طبيعية

عاشقات المستحضرات الطبيعية، يمكنهن انتقاء Sisley Paris Neck Cream الغني بكوكتيل خيرات الطبيعة، التي تساعد العنق على استرداد حيويتها ونعومتها، إذ يحتوي على بذور الشوفان لشد الأنسجة، مع أسيتات فيتامين E للحد من أي نشاط تأكسدي، وكذلك الكافيين والطحالب الحمراء لإضفاء النعومة.

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كريم عضوي

ذوات البشرة الجافة التي تميل إلى الحساسية قد يناسبهن هذا الكريم الاستثنائي Organic Skin Care Hibiscus Ultra Lift Neck Cream، من علامة Eminence المجرية الرائدة منذ عام 1958، وفيه تجتمع مكونات طبيعية وهي نبات الخبيزة أو الخطمي مع مستخلص الأكاسيا والبابريكا، وحمض الهيالورونيك النباتي وعشبة كف الأسد (Edelweiss) لترطيب عميق يجعل الأنسجة تفيض حيوية من داخلها، تحد تماماً من فتح المجال أمام ظهور أي تجاعيد بفعل تعلق الرقاب أمام الهواتف.

دهون الذقن

مستحضر هلامي القوام للقضاء على الذقن المزدوجة، التي تترهل وتنسدل على العنق هو Rodial Chin & Neck Lift. وتتمثل نقطة قوته في احتوائه على ببتيدات ثنائية Syn-ake، فضلاً عن بروتينات القمح في تركيبة حصرية للعلامة، تعمل على حرق كتل الدهون الزائدة التي تتراكم على الذقن، إذ يعمل هذا الجل الثوري على نحت الأنسجة وشدها ورفعها لأعلى.

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