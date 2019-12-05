نصائح عامّة ومُهمَّة يُمكن مِن خلالها للوالدين التعامُل مع المراهق الكذّاب

يشكو أغلب الأسر من كيفية التعامل مع المراهق الكذاب، فتربية المراهق أصبحت عائقاً لا يجيد التعامل معها الكثير، فالمراهق عرضة لظهور بعض الاضطرابات عليه، أبرزها الكذب، الدكتورة إيمان دويدار استشاري تعديل السلوك، توضح لنا كيفية التعامل مع مشاكل المراهقة.

علاج الكذب عند المراهق

تتميز اضطرابات السلوك بأنماط السلوك المستمرة، يمكن للأطفال والمراهقين إظهار السلوك العدواني نتيجة للعديد من العوامل البيئية والتنموية، تشير الأبحاث حول كيفية تطور الدماغ خلال فترة الطفولة والمراهقة إلى أن هذا السلوك قد لا يكون بالضرورة نتاج أي اضطراب هيكلي محدد.

في الواقع، فإن الفهم الأكبر لكيفية تأثير العوامل الاجتماعية على سلوك الشخص يعني أن بعض السلوكيات العصبية أو المثيرة للجدل يُنظر إليها الآن على أنها طبيعية أو متوقعة، وليست اضطراباً في السلوك.

وتصف اضطرابات السلوك مجموعة من الاضطرابات العقلية والسلوكية التي تتميز بأنماط سلوك ثابتة، تعتبر سريعة الانفعال أو مثيرة للجدل أو عدوانية أو الكذب؛ لإثبات أنه على حق وهو نوع من أنواع العناد، ليتم تصنيف المراهق على أنه يعاني من اضطراب في السلوك، يجب أن يعرض الشخص هذه السلوكيات على من هو أكبر من أقرانه.

اقرا ايضاً:

آن هاثاواي تضع خُطة بديلة بعد إقلاعها عن الكحول بسبب طفلها

سلوكيات تنجم عن اضطراب السلوك

الكذب المتكرر.

السلوك العدواني والعنيف.

تخريب.

سرقة مستمرة.

تعاطي الكحول أو المخدرات.

تعد اضطرابات السلوك شائعة نسبياً في الشباب، وقد يكون لها تأثير سلبي على حياتهم الاجتماعية والتعليمية والحياة المنزلية.



أسباب كذب المراهقين

من المحتمل أن يكون كذب المراهقين ناتجاً عن عوامل بيئية وإنمائية وجينية متعددة. على سبيل المثال، مزيج من عوامل الخطر البيئية، مثل صدمة الطفولة أو الفقر والعوامل الوراثية، مثل الاستعداد للسلوك المضطرب للشعور بالخوف واتباع الحيل للجوء للكذب للنجاة.

وللتعامل مع المراهق الكذاب، على الوالدين اتباع هذه التعليمات جيداً، كسب اهتمام الطفل المراهق وعدم مهاجمته والهروب من مواجهة الحقيقة، وضع حد لكذب المراهق بدون ضغوط، بناء ثقة بين الطفل والوالدين، تحديد سبب الكذب، ومعالجته بأسرع الطرق.

Advertisements

دور الوالدين في توعية المراهق الكذاب

على الوالدين توعية المراهق الكذاب، وقص بعض القصص عن الصدق والأمانة وأنها فيها النجاة، وعدم الكذب لأن فيه الهلاك بل الشيطان يزين للإنسان العكس، ولكن الكذب يخلق التوتر والقلق ومشاكل نفسية؛ لأن الشخص يشعر بتأنيب النفس، والكذب يجعل الشخص مستمراً في الكذب لعدد من المرات لإخفاء الحقيقة، وكان عليه من الأولى قول الحقيقة، للشعور بالراحة وعدم إجهاد النفس بالكذب.

تحذير للوالدين من الاستمرار في تكذيب المراهق؛ فهذا السلوك التربوي خاطئ ويخلق مراهقاً كذاباً بدون تأنيب ضمير.

الدور المهني لعلاج الكذب عند المراهق

يفضّل الاستعانة بالمهنيين المتخصصين من الأطباء أو استشاري علاقات أسرية وغيرهم، لعلاج الكذب، مع عدم إغفال دور الوالدين وتوجيههم بشكل تربوي سليم للتخلص من كذب المراهقين.

قد يهمك ايضاً:

أستاذة علم نفس تُوضّح متى تصبح المراهقة مرهقة للأبوين

أنواع التفكير الإيجابي وفوائده لدى الشباب والفتيات في مرحلة المراهقة